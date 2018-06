La pelea entre EE.UU. y China golpeó con fuerza a la soja

La fuerte pelea comercial entre Estados Unidos y China está provocando un duro efecto sobre el mercado de la soja. Los precios de la oleaginosa han caído muy por debajo del nivel que necesitan muchos productores norteamericanos para obtener una ganancia.

El fin de semana China agregó la soja estadounidense a la lista de importaciones sujetas al incremento de 25% en los aranceles, medida que forma parte de una venganza contra los derechos aduaneros que la administración Trump fijó para los productos chinos.

La oleaginosa es la principal exportación agrícola norteamericana que llega a China; el año pasado esas ventas ascendieron a u$s 14.000 millones. Crecieron mucho en los estados del cinturón agrícola de la región central del país donde los votantes apoyaron la candidatura de Trump para las elecciones de 2016.

Los futuros de soja a julio CBTO ayer retrocedieron 3,7% a u$s 8,75 el bushel en Chicago, el nivel más bajo para un contrato desde marzo de 2016. Ese movimiento hizo bajar los precios de los granos, que a julio en CBOT retrocedieron 1,1% a u$s 3,52 el bushel; y el trigo a julio CBOT bajó 2,2% a u$s 4,79 el bushel.

"Es un poco una masacre", dijo Oliver Sloup de Blue Line Futures, un bróker de commodities de Chicago.

China analiza aplicar un arancel de 3% y un impuesto al valor agregado de 10% sobre las importaciones de soja estadounidense, dijo Paul Burke, director regional para norte de Asia en una organización que promueve el comercio llamada US Soyabean Export Council. El nuevo arancel elevaría la carga impositiva total a 38%, agregó.

Los 36,2 millones de toneladas de soja que EE.UU. exportó a China en la última campaña agrícola representaron el 61% de sus ventas totales al exterior y el 31% de su producción total. Burke estima que los aranceles nuevos reducirán en cerca de 70% las exportaciones norteamericanas a China.

China necesita soja cultivada en el extranjero para alimentar cerdos y pollos, y se espera que eleve sus compras a Brasil, el mayor exportador. El mercado de soja de Brasil se mantuvo firme: La prima para la soja vendida en el puerto de Paranaguá subió a u$s 1,45 el bushel por encima de los futuros Chicago con entrega en septiembre, dos veces la cifra habitual para esta época del año, notó Victor Ikeda, analista de granos y oleaginosas en Rabobank en San Pablo. "Mi opinión básicamente es que esto está relacionado con el arancel a las importaciones que fijó China", agregó Ikeda.

Las buenas condiciones de los campos en el centro del país le dieron otro golpe a los mercados de soja norteamericana. Con la mayor parte la siembra ya hecha, el 73% fue calificada de bueno a excelente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

"Tenemos un gran clima y excelentes cultivos en todo EE.UU., lo que debería ser beneficioso para los rindes", dijo Sloup. A eso se suma obviamente la noticia del arancel que fija China. Eso ejerce mucha presión sobre el mercado".

Para algunos productores agropecuarios, el precio actual de la soja se traducirá en pérdidas financieras. Michael Langemeier del Centro de Agricultura Comercial de la Universidad Purdue estimó que los establecimientos de Indiana de alta productividad este año necesitaban un precio superiora a u$s 10 el bushel para estar en punto de equilibrio.

La Asociación Estadounidense de Soja, un grupo de lobby de productores, pidió a los líderes políticos norteamericanos que den marcha atrás con los aranceles contra China. El contraataque de Beijing es "mala noticia para los sojeros", dijo la semana pasada.