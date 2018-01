La debilidad del dólar obliga a los bancos centrales del mundo a revisar sus políticas

La constante debilidad del dólar estadounidense obliga a los bancos centrales del mundo a intensificar esfuerzos para advertir sobre el impacto que tiene la apreciación de las propias divisas sobre sus economías.

La caída del dólar continuó en 2018. El índice que mide la moneda contra las otras principales divisas se encuentra en su nivel más bajo en tres años. El retroceso de la moneda de reserva mundial tiene importancia para las otras economías que se han recuperado gracias a la solidez de sus exportaciones, como Europa y Japón.

El euro, que acumuló una suba de 2,7% desde principios de año, bajó abruptamente del máximo intrarrueda de u$s 1,2322 de ayer después de que Vítor Constâncio, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), se convirtió en la última autoridad en manifestarse en contra de la pronunciada alza de la moneda única contra el dólar. "Me preocupan los movimientos repentinos en el euro que no reflejan cambios en los fundamentals," dijo.

Ewald Nowotny, miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, agregó que el alza del euro "no ayudó en nada". Ayer el euro cotizaba 0,4% abajo.

Sus dichos le siguieron a comentarios similares del también miembro del Banco Central Europeo Francois Villeroy, quien advirtió el martes sobre el impacto negativo del alza del euro sobre los precios de las importaciones.

"El euro en alza otra vez más se convirtió en un factor que el mercado debe considerar en sus expectativas," comentó el estratega cambiario Antje Praefcke de Commerzbank.

El yen también retrocedió esta semana por presión del banco central. Taro Aso, el ministro de Finanzas de Japón, aseguró que "no tiene importancia" si el valor del yen ronda los u$s 110,80, pero agregó que los movimientos cambiarios rápidos serán un problema.

Los bancos centrales del G10 se preparan para los cambios de política mientras las potencias comerciales globales fortalecen sus economías y cobra fuerza el argumento a favor del endurecimiento monetario.

Marc Chandler, de Brown Brothers Harriman, dijo que los comentarios de Aso y aquellos pronunciados por los funcionarios del Banco Central Europeo, "parecen apuntados a evitar con sumo cuidado contrariar a la volátil administración norteamericana".

La debilidad del dólar fue una de las principales características del mercado en 2017, y si bien se contuvo durante septiembre y octubre, la moneda reanudó su sendero bajista y resistió a los factores de sostén como el fortalecimiento de su economía que presionó hacia arriba los rendimientos de los bonos estadounidenses.

El rendimiento de las notas del Tesoro a dos años supera el 2% por primera vez desde 2008 porque el mercado de bonos espera que la Reserva Federal bien podría hacer otras tres modificaciones de su tasa de interés este año si la reforma tributaria ayuda a elevar el ritmo de crecimiento económico y a subir las expectativas inflacionarias.

La presión que ejercen los bancos centrales sugiere que la continua debilidad del dólar preocupa a las autoridades que deciden políticas, afirmó Derek Halpenny de MUFG, pero probablemente su efecto sea sólo limitado por dos razones.

En primer lugar, explicó, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo están disminuyendo las compras de activos y esas modificaciones de la política monetaria probablemente no cambien sobre la base de movimientos cambiarios.

Segundo, tanto para el Banco de Japón como para el Banco Central Europeo, la suba de los precios del petróleo también actuará para compensar la apreciación cambiaria que reforzará el limitado impacto neto sobre la inflación que tendrán los movimientos cambiarios", agregó Halpenny.

Los analistas de Nomura señalaron que si bien en el encuentro de política del mes pasado el presidente del Banco de Japón Haruhiko Kurda reiteró la postura blanda del banco central, su impacto fue reducido "y las expectativas del mercado a favor de una normalización del Banco de Japón han subido gradualmente".