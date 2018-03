La cadena hispana Univision lanza campaña para votar contra Trump

Univision Communications, la mayor cadena de televisión en español en Estados Unidos, lanzó una campaña de registro de votantes dirigida a los latinos, una iniciativa que podría afectar profundamente las posibilidades de Donald Trump en la elección presidencial.



El principal candidato del Partido Republicano ha alarmado a la creciente población latina de EE.UU. con su retórica hostil, comprometiéndose a deportar a 12 millones de trabajadores indocumentados y acusando a México de enviar violadores y traficantes de drogas hacia territorio estadounidense. También ha prometido construir un muro para impedir el acceso de los trabajadores indocumentados.



Los votantes latinos serán decisivos para el éxito de cualquier candidato ganador este año y ya inclinaron la balanza a favor de Barack Obama en varios estados indecisos en sus victorias de 2008 y 2012. El número de votantes hispanos con derecho a votar será de 27,3 millones para el momento de las elecciones generales de 2016, según el Pew Research Center, pues cada mes más de 66.000 latinos cumplen 18 años.



Univision está trabajando con varios grupos latinos para aumentar los registros de estos votantes, incluyendo el Consejo Nacional de La Raza, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, y la Coalición Latina, entre otros.



Randy Falco, presidente ejecutivo de Univision, dijo que la compañía proporcionaría "recursos únicos, apolíticos y culturalmente relevantes para los ciudadanos hispanos" para su campaña Contigo Vote For Your America a través de su red de difusión Univision, su canal de cable Fusion y las plataformas digitales, como The Root.



Allen Gutiérrez, director nacional de la Coalición Latina, dijo que la campaña de registro se centraría en los votantes con derecho a votar de todas las edades, pero sobre todo en los de la generación de millenials. "Se trata de conseguir que la gente participe", añadió.



A menudo Univision atrae más público que las compañías estadounidenses como NBC y CBS en ciudades con grandes poblaciones latinas, como Los Ángeles, Phoenix, Miami y Houston, según Nielsen, la firma de investigación de medios de comunicación.



Univision tuvo problemas con Trump el verano pasado, cuando canceló su cobertura de los concursos de belleza de Miss Universo y Miss USA, que son propiedad del multimillonario, a raíz de sus comentarios acerca de los violadores y traficantes de droga mexicanos.



Otras compañías hicieron lo mismo rápidamente, cortando sus lazos con el magnate, incluyendo Macy’s, la cadena de tiendas de departamentos, y NBC, la cadena estadounidense. El Consejo Nacional de La Raza, un grupo de defensa de la comunidad latina, estima que más de 12 millones de latinos votaron en las elecciones presidenciales de 2012 y que fueron determinantes para marcar la diferencia en los estados indecisos ganados por Obama.



Los latinos llevaron a Obama a la victoria sobre Mitt Romney en estados cruciales como Colorado, Nevada, Virginia y Florida, resaltando su importancia como el grupo demográfico de más rápido crecimiento en Estados Unidos.



Obama ganó un apoyo vital entre los latinos en el período previo a las elecciones de 2012, cuando firmó una orden ejecutiva que les concedía indultos a jóvenes inmigrantes indocumentados que enfrentaban la deportación.

Esa orden priorizó la inmigración para los votantes latinos, según una encuesta de Latino Decisions completada los días previos a la elección. En cambio, Romney perdió apoyo cuando dijo que los trabajadores indocumentados debían "autodeportarse".