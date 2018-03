La banca de inversión de EE.UU. amplía su ventaja sobre la europea

Los cinco bancos de inversión más grandes de Europa generan menos de la mitad de los ingresos que los cinco mayores operadores norteamericanos, que el año pasado superaron a sus rivales europeos en casi todas las mediciones financieras.

El análisis de Financial Times muestra que los estadounidenses tuvieron ingresos en sus divisiones de banca de inversión y títulos valores por u$s 138.500 millones en 2015, más de dos veces los u$s 60.100 millones de los europeos. Sus ganancias acumuladas antes del pago de impuestos de u$s 33.500 millones empequeñecen los

u$s 4200 millones en Europa.

Es la última demostración del creciente dominio global que tienen los bancos de inversión norteamericanos que ahora lideran hasta los ránkings de comisiones para banca de inversión en Europa, Medio Oriente y Africa –el tradicional bastión de los bancos europeos.

Brad Hintz, profesor de NTU Stern, sostiene que los bancos norteamericanos están ganando porque se ajustaron más rápido a las arenas movedizas de su sector. "Ningún banco estadounidense se aferró tenazmente a la negociación con bonos como hizo Deutsche Bank", contó. "Ningún banco estadounidense dio marcha atrás con la estrategia como Barclays, ni tuvo que enfrentar las normas de capital suizas como Credit Suisse", agregó.

Los ingresos combinados de las divisiones de banca de inversión y títulos valores de Deutsche, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse y UBS cayeron casi 8% el año pasado. Los de JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Bank of America bajaron 0,8%.

Los analistas y ejecutivos concuerdan en que los bancos norteamericanos se vieron particularmente favorecidos con las condiciones del mercado de 2015, dado que los ingresos por comisiones subieron en su mercado local en recuperación, mientras que en Europa se estancaron.

Paco Ybarra, director de Global Markets en Citi, cuenta que los bancos a los que les va mejor también son aquellos que actuaron desde temprano para abordar los temas de estrategia y capital.

Las autoridades estadounidenses forzaron a sus bancos a reestructurar más rápido después de la crisis financiera de 2007-09. En Europa, Credit Suisse, Deutsche y Barclays recién ahora están haciendo la parte más dura de su reestructuración.

Sin embargo, los altos banqueros de Europa insisten en que ellos están empezando a cambiar las cosas, incluso mientras quitan capital de sus bancos de inversión. "Tuvimos que mantenernos más focalizados que ellos", aseguró Jim Amine, director de la división de banca de inversión y mercados de capitales en Credit Suisse. "Creo que vamos a recuperar la participación [global] versus los bancos estadounidenses".

El negocio de banca de inversión en Credit Suisse registró una caída de ingresos de 17% el año pasado, mientras que los ingresos de los mercados globales disminuyeron 14%.

Amine admitió que redujo el plan de contratación de personal que tenía en mente a fines del año pasado, atribuyendo eso a las "condiciones del mercado" de principios de 2016, mientras la economía china empeoraba y los precios de los commodities caían. Pero dijo que el banco elevará "selectivamente" el capital y contratará más banqueros, pese a los planes para reducir costos por 2000 millones de francos suizos en todo el grupo Credit Suisse.

Paul Stefanick, director de banca corporativa y de inversión para América en Deutsche, también ve mejores tiempos por delante después de que los ingresos de la banca de inversión global del banco alemán cayeron 6,5% el año pasado. El banco espera crecer en ventas e investigación de acciones y contratar más gente para su banca de inversión.

Los bancos norteamericanos saben que no conseguirán todo a su manera en 2016. Daniel Pinto, de JPMorgan, que dirige el banco de inversión más grande del mundo por ingresos, sostiene que aunque los rivales hayan salido de algunas actividades "están defendiendo agresivamente los negocios en los que permanecen. Sabemos que nunca se puede ser complaciente".