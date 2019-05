La ayuda al agro en EE.UU. no es buena idea

La agresión contra los socios comerciales también impacta sobre la economía local. Ésa es una lección de política comercial que la actual Casa Blanca ya debería haber aprendido.

Al presidente Donald Trump -a quien le gusta decir que los aranceles a las importaciones son un impuesto a las compañías chinas y no, a los importadores norteamericanos ni a los consumidores- parece que le sorprendió el impacto de la represalia que tomó China a raíz de los derechos aduaneros fijados por EE.UU.

Beijing es sumamente consciente de que los productores agropecuarios norteamericanos podrían quedar afuera de sus mercados externos. Los productos agrícolas estadounidenses, especialmente la soja, fueron uno de los primeros blancos de la acción recíproca china.

Si bien es bastante posible que el Congreso y los miembros de su administración le hayan advertido que eso sucedería, la respuesta de Trump es rescatar a los productores agropecuarios que hayan perdido mercados de exportación. Tras haber anunciado el año pasado una ronda de ayuda financiera por u$s 12.000 millones, el presidente ahora planea otra asistencia por u$s 16.000 millones.

Esa política tiene algunos puntos positivos. La forma que probablemente tome gran parte de la ayuda financiera "pagos directos" a los agricultores y no la compra de producción excedente en términos relativos no distorsiona el comercio y no llega, por poco, a ser una violación a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

De manera similar, Trump abandonó la idea inicial de comprar materias primas por miles de millones de dólares y enviarlas como ayuda alimenticia a países en desarrollo, un concepto que crea más problemas de los que resuelve.

Sin embargo, los inconvenientes que genera la ayuda financiera siguen siendo variados. No es nada justo que se elija un segmento de la economía en particular que se vio perjudicado por las políticas comerciales norteamericanas -especialmente un área que ya está fuertemente subsidiada-, y rescatarlo dejando afuera a productores de otros sectores.

Investigaciones de Financial Times muestran que gran parte de la primera ronda de ayuda financiera agrícola la recibieron agricultores adinerados, muchos de los cuales tienen gran experiencia en estructurar sus compañías para maximizar el cobro de subsidios federales. Preocupa poco en la Casa Blanca que haya decenas de millones de familias norteamericanas mucho menos solventes que van a pagar facturas más altas como resultado de los aranceles impuestos por EE.UU.

En términos más generales, es mala idea sobornar a determinados grupos locales para facilitar una guerra comercial global. No habría que recibir con buenos ojos ningún paliativo de corto plazo apuntado a ocultar el sufrimiento que provoca una mala política. Una cosa es amortiguar el perjuicio provocado por giros en el comercio vinculados con cambios en los costos o en la tecnología, como una mayor competencia de precios en el sector manufacturero proveniente de socios comerciales de bajo costo. Otra cosa es comprar el silencio de un pequeño y bien organizado grupo de productores para seguir adelante con una política comercial que intenta distorsionar el sistema mundial de comercio.

No queda claro si esta asistencia financiera ayudará a Trump políticamente. Hasta ahora a menudo da la impresión de que su popularidad en las zonas rurales y de pequeños pueblos depende del atractivo emocional que sientan los votantes, y no de cómo se aborde temas como el empleo y los ingresos. Definitivamente, la política comercial, en contraposición a otros asuntos, no parece perjudicar mucho a los republicanos en las elecciones de mitad de término que se realizarán en noviembre.

Los agricultores estadounidenses son altamente productivos y eficientes. necesitan mercados abiertos y mínima interferencia estatal. Quizas se justifique el recrudecimiento de la guerra comercial que inició la administración Trump contra China. Pero lanzar tal acción y luego compensar a las víctimas locales con dinero público es una mala idea.