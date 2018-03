La NBA apuesta a mejorar sus ingresos con la venta de derechos por medios digitales

La NBA cree que las franquicias que lo integran pueden continuar aumentando su valor conforme la liga estadounidense logre acuerdos multimillonarios sobre derechos de televisación digitales a nivel mundial, incluso en momentos en que los espectadores comienzan a dejar de ver deportes en la televisión.

Adam Silver, el comisionado de la NBA, dijo que era "optimista" sobre que podrían seguir generando los ingresos comerciales necesarios para justificar las enormes sumas que se gastan en la adquisición de equipos en los últimos tiempos.

En 2014, el ex director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, pagó u$s 2000 millones por la adquisición de Los Angeles Clippers, mientras que en 2015 un consorcio encabezado por Tony Ressler, cofundador del grupo de capital privado Apollo Global Management, compró los Atlanta Hawks por aproximadamente u$s 730 millones.

Durante su estancia en Londres para promocionar la última incursión internacional de la liga Silver dijo: "El valor del contenido de deportes premium está aumentando mucho más en comparación con otros tipos de entretenimiento. Es lo más cercano a algo seguro ... en comparación con la cantidad de inversión necesaria para crear un espectáculo exitoso".

En EE.UU., los acuerdos de asociaciones deportivas con medios digitales son relativamente pequeños en comparación con los de la televisión. En abril pasado, Twitter presuntamente pagó apenas u$s10 millones a la NFL para transmitir en vivo 10 partidos, un contrato en cuya licitación también Facebook consideró participar.

Pero en el resto del mundo se lograron mayores acuerdos con los medios digitales. El año pasado, la NBA firmó una extensión de cinco años para su transmisión por Internet con Tencent, el grupo web chino, cuyo valor reportado fue de u$s 500 millones.

"Las compañías de medios digitales son globales por definición, y hay oportunidad de hacer tratos con ellas en más de 200 países alrededor del mundo donde se sigue el baloncesto", dijo Silver.

La NBA suscribió un acuerdo a 10 años por u$s 24.000 millones por derechos de televisación en 2014, con un promedio de pagos anuales de las cadenas televisivas que elevó de u$s 930 millones a u$s 2700 millones.

Desde entonces, el deporte registró un aumento en popularidad. Las finales de la NBA del año pasado entre los Warriors y Cavaliers fueron las más vistas desde 1998, cuando Michael Jordan condujo a los Chicago Bulls al último título de su carrera.

Pero las cadenas de televisión informaron que la audiencia de otros deportes en vivo, como la NFL y la Premier League inglesa, disminuye.

"Hace tres años estábamos en 100 millones de hogares con TV pago, ahora estamos en 90 millones. Estamos conscientes de las investigaciones relacionadas con los millennials, quienes ven menos televisión y menos deportes".

Silver señaló el potencial para formar, en cambio, audiencias digitales. "Ahora tenemos 200 millones de teléfonos inteligentes que no existían hace cinco años", dijo. "Tenemos que examinar esta transición. Esto será muy positivo cuando todo el mundo lleve un televisor en el bolsillo".