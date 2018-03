Hedge fund reclama u$s 1300 millones a Perú

Un hedge fund estadounidense presentó una demanda por

u$s 1.300 millones contra Perú por la supuesta negativa del gobierno de pagar a una tasa razonable bonos locales hace tiempo caídos en default. El argumento es que representa una expropiación e implica el incumplimiento de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Gramercy, un hedge fund que invierte en mercados emergentes, se quedó con cerca de 20% de los bonos originalmente emitidos a terratenientes después de que sus propiedades fueron tomadas por la junta izquierdista liderada por el General Juan Velasco tras un golpe de 1968.

Pero la junta pronto incumplió con el pago de los bonos de la "Reforma Agraria" y desde entonces los tenedores peruanos vienen peleando en el sistema judicial local para poder cobrar. Los tribunales hace tiempo aceptó que los bonos deben pagarse, pero los posteriores gobiernos peruanos se negaron a hacerlo de manera total y ajustado por inflación.

En 2013 el más alto tribunal del país confirmó un anterior fallo que decía que había que reajustar el valor, pero aceptó la metodología del gobierno que en la práctica redujo el valor de u$s 5.100 millones a apenas unos u$s 12 millones, según los acreedores.

Gramercy el lunes formalmente notificó a Perú que irá a arbitraje en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú. Ahora habrá un período de 90 días para negociar, pero los hedge funds tienen pocas esperanzas de que sea fructífero. Después de eso, se formará un tribunal de tres personas que tomará el caso.

Si bien los reclamos a través de acuerdos de libre comercio pueden ser arduos y muy largos, el director jefe legal de Gramercy James Taylor aseguró que el hedge fund está listo para dar pelea durante años.

"El inicio de un reclamo de arbitraje en un foro neutral impedirá el intento de la administración Humala de borrar esta deuda de la historia de Perú", agregó.

El ministro de Finanzas peruano sostuvo en una declaración que el país "se defenderá enérgicamente de cualquier eventual reclamo internacional".

Algunos expertos legales dudan que Gramercy gane o logre hacer valer el pedido de arbitraje, pero el deseo de la administradora de carteras de iniciar una disputa legal se fortaleció con la creciente polémica que surgió en torno al fallo del Tribunal Constitucional de 2013.