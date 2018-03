Goldman Sachs busca hacerse fuerte en el mercado minorista

Durante casi 150 años, Goldman Sachs ha sido el típico banco para ricos y poderosos. Pero ahora el titán de Wall Street está abriéndose a las masas ofreciendo cajas de ahorro online para depósitos de montos incluso de u$s 1.

Goldman toma esta medida en un momento en que el banco está forzado a desarrollar nuevas fuentes de fondeo. Los resultados débiles que tuvieron las grandes entidades norteamericanas en este primer trimestre pusieron de manifiesto los desafíos que enfrentan sus unidades de banca de inversión, que se ven perjudicadas por la volatilidad de los mercados y las estrictas regulaciones.

Los analistas la semana pasada bombardearon a preguntas a los bancos estadounidenses, y a Goldman en particular, preguntándoles por qué no están haciendo más por reiniciar sus negocios. Goldman obtuvo su menor retorno sobre el capital trimestral –apenas 6,4%, sobre una base anualizada– de los últimos cuatro años.

El banco la semana pasada lanzó GSBank.com, una plataforma que heredó cuando adquirió un libro de depósitos por u$s 16.000 millones que pertenecía a GE Capital.

A través de ese acuerdo recibió cerca de 145.000 depositantes minoristas y ahora está buscando más, ofreciendo tasas de interés anuales de 1,05% para una caja de ahorro –muchas veces superior a las tasas que ofrecen las entidades tradicionales más grandes como Citibank, JPMorgan Chase o Bank of America.

Stephen Scherr, director de estrategia, señaló que el objetivo es ampliar las fuentes de fondeo del GS Bank. Hasta ahora, la unidad se centraba en fuentes de fondeo mayoristas y en los denominados "brokered deposits" o depósitos intermediarios, que son grandes sumas que los bancos adquieren de intermediarios a cambio de mayores tasas de interés.

Al acceder a los depositantes minoristas, dijo Scherr, el banco puede abrir "y transitar un camino con diferente orientación y distinto tenor".

Devan Goldstein, experto en bancos en NerdWallet, un sitio de finanzas personales con sede en San Francisco, dijo que no estaba seguro si los cazadores de intereses se verán atraídos por GS Bank, en detrimento de bancos online como Ally o Discover. Pero predijo que la marca Goldman probablemente sea suficiente para suscitar interés. "Es sinónimo del sueño de riqueza en Estados Unidos", agregó.

La adquisición del libro de depósitos de GE Capital por parte de Goldman encaja bien con las exigencias de los reguladores, que vienen pidiendo a los bancos más grandes que financien sus actividades a través de los depósitos y no de bonos o préstamos a corto plazo. Según un nuevo estándar de liquidez introducido por el Comité de Basilea, que entró en vigencia en enero pasado, los depósitos provenientes de clientes minoristas son los que tienen menos probabilidades de desaparecer en caso de que surjan problemas.

Además de la caja de ahorro con acceso instantáneo, GS Bank está ofreciendo una serie de certificados de depósitos (CD) a vencimientos de seis meses a seis años. Los CD a seis meses pagan un rendimiento anual de 0,7%, más de cinco veces el promedio nacional.