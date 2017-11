Galperín: "Con Mercado Libre hemos democratizado el comercio, ahora queremos democratizar el dinero"

Marcos Galperín no es vengativo. Aún así, el entrepreneur puntocom claramente está contento. Mercado Libre, la respuesta latinoamericana a eBay que él fundó en 1999 después de perder su empleo en la energética estatal argentina YPF, superó a su ex empleador y se convirtió en la compañía más grande del país en términos de capitalización de mercado.

"Todo lo que hice no sirvió para nada", bromeó al referirse a su primer trabajo ya graduado que consistía en diseñar para YPF operaciones complejas en el área de finanzas corporativas hasta que pasó a manos de la española Repsol en 1999. Su acceso al crédito mucho más barato hizo que esas transacciones se volvieran obsoletas.

Gracias en parte a sus conocimientos en finanzas que perfeccionó en YPF, el sitio de compras con casa central en Buenos Aires se convirtió en una de las pocas start-ups tecnológicas de la región que sobrevivieron al fin de la burbuja de las puntocom en 2000.

Ahora con un valor de u$s 11.600 millones en términos de capitalización de mercado casi el doble que hace dos años MercadoLibre se convirtió en un nombre habitual en todo Latinamérica, y en líder indiscutido del comercio electrónico.

En junio, la compañía entró en la liga de las 100 empresas más grandes del Nasdaq, reemplazando a Yahoo. "Es simbólico", aseguró este hombre de 46 años que en 2017 apareció en la lista de ricos elaborada por Forbes por primera vez con una fortuna de u$s 1300 millones.

Cuando él fundó la compañía desde el garaje de la empresa de cueros que tenía su familia, Yahoo era el equivalente a la unión de Google y Facebook de hoy. "Es un recordatorio de lo importante que es seguir innovando y asumiendo riesgos. Ningún lugar en esa lista está garantizado", advirtió con aire de humildad.

Para ser justos, Galperín apenas se relaja. Mercado Libre genera sus ingresos cobrando cargos por publicación de artículos y ventas, publicidad online y comisiones que provienen de su propio sistema de pagos. La compañía calcula que este año habrá conectado a 55 millones de diferentes compradores y vendedores de cualquier cosa desde computadoras hasta autos. Esa cifra se compara con los 38 millones del año pasado.

Galperín ahora está incursionando en el sector bancario. Cerca de la mitad de los 650 millones habitantes de la región no tiene cuenta bancaria. "Hemos democratizado el comercio, ahora queremos democratizar el dinero", aseguró desvaneciéndose la humildad.

Sin embargo, se planta frente a la sugerencia de que se propone "disrumpir" los bancos. "No, no, no" protesta. "No estamos compitiendo con los bancos, sino apuntando al 50% de la gente que no tiene cuenta, o cuyas necesidades no están siendo satisfechas".

Galperín afirma que la posición de MercadoLibre es única para hacer eso, lo que le permite a sus clientes tomar préstamos con sólo hacer dos clics.

La compañía tiene gran riqueza de datos sobre sus usuarios, desde su reputación entre otros compradores y vendedores hasta cuánto tiempo les lleva pagar. Por esa razón se puede recurrir a la inteligencia artificial para hacer análisis crediticios y evitar el fraude.

Argentina misma ofrece una serie de oportunidades muy particulares. Galperín comenta, por ejemplo, que el país se coloca entre Uganda y Tanzania en el ránking global de la relación crédito/producto bruto interno. Por lo tanto, aunque Mercado Libre otorgue préstamos por u$s 5000 millones en la próxima década en menos de un año prestó por u$s 100 millones a pequeñas empresas usando su plataforma de ventas, seguiría siendo "irrelevante" en el mercado de crédito latinoamericano.

"Sin embargo, lo que podría pasar es que eso lleve a los bancos y otras instituciones financieras a hacer cosas que no están haciendo y prestarle a la gente a la que no le están prestando", dijo Galperín.

Incluso aunque Mercado Libre no se proponga disrumpir, ya enfrenta competencia de otros disruptores. Un día de octubre cuando Amazon anunció que está ampliando su presencia en Brasil, el precio de las acciones de Mercado Libre cayeron más de 10%, aunque desde entonces se recuperaron. Galperín señaló con total tranquilidad: "Durante los últimos 18 años, nuestra única constante ha sido la competencia".

En cualquier caso, hay espacio para ambas compañías, afirmó para luego mencionar que el crecimiento interanual de Mercado Libre es cercano al 50%: "Nunca crecimos tanto como ahora." Él cree que hay lugar para que se expanda el comercio electrónico. Sostiene que en México Mercado Libre tiene un crecimiento de tres dígitos gracias a los nuevos incentivos que brinda la compañía como la entrega gratuita, programas de fidelidad y devoluciones sin cargo.

"Las tendencias son tan positivas para el comercio electrónico y de los pagos electrónicos que el crecimiento depende de las nuevas iniciativas," agregó.

Pero es su país natal, Argentina, lo que más lo enardece. Tanto, que los críticos lo acusan de haberse convertido en el vocero del presidente Mauricio Macri, quien está profundizando su agenda de reformas económicas pro mercado después de su sólida victoria en las elecciones de mitad de término el mes pasado.

"Definitivamente soy un gran fanático de lo que está pasando en Argentina", dijo Galperín, que hace poco levantó polvareda después de tuitear que el gobierno necesitaba reformas laborales ambiciosas para competir globalmente. "Soy muy optimista sobre lo que el gobierno está haciendo, que es todo lo que esperábamos y más. Argentina está atravesando un momento histórico", afirmó.

"Mucha gente en este país está dispuesto a apoyar el cambio, y yo soy definitivamente parte de eso", agregó.

Y esas no son sólo palabras. El año pasado, Galperín volvió a mudarse a Argentina después de vivir 14 años en Montevideo. Originalmente se trasladó a Uruguay después del derrumbe económico de 2001, pero demoró su regreso debido a los más recientes temores a que el país siguiera la misma suerte que la castigada Venezuela.

Ahora es lo suficientemente optimista como para decir que si tal como se prevé el Congreso aprueba una nueva ley de mercados de capitales, está pensando en hacer una oferta pública inicial de acciones en el mercado de acciones local.

"Definitivamente no lo estamos haciendo para tener mayor liquidez", explicó para luego agregar que todos los días en Estados Unidos, los papeles de Mercado Libre se negocian entre tres y cuatro veces más que toda la bolsa de valores de Buenos Aires.