Futbolistas de la Premier League se cubren de la baja de la libra esterlina

Los futbolistas internacionales que juegan en la Premier League inglesa toman medidas para defender sus generosos paquetes salariales en libras esterlinas de las consecuencias del Brexit. Buscan protegerse de la devaluación de la moneda.

Así como los clubes de la máxima categoría del sistema de Ligas de fútbol de Inglaterra se asesoraron sobre cómo la inminente salida de Gran Bretaña de la Unión Europea está afectando sus esfuerzos por contratar jugadores, las estrellas extranjeras del deporte están tomando medidas para administrar el descenso de la libra contra el euro.

Argentex, una compañía boutique de operaciones cambiarias que se especializa en servicios para el mercado deportivo, señaló que el volumen de divisas que están siendo cubiertas por clientes suyos aumentó en un 43% desde que se votó a favor del Brexit.

La compañía, entre cuyos clientes se encuentran el club de fútbol Manchester City y la Junta de Cricket de Inglaterra y Gales, el organismo rector del cricket en Inglaterra y Gales, ofrece a individuos y empresas la posibilidad de fijar un determinado tipo de cambio durante varios meses, a cambio de una comisión de entre 1% y 3% del total de la suma protegida.

Argentex aseguró que desde 2016 ha cubierto moneda por más de u$s 100 millones de algunos de sus clientes, entre los que se encuentran futbolistas y otras organizaciones deportivas.

"En la Premier League juegan extranjeros de 65 países diferentes que representan el 70% de los jugadores, mayor proporción que cualquier otra liga del mundo", contó Jon Goss, director de asociaciones en Argentex.

Dijo que la cobertura a menudo se usa como "un mecanismo defensivo", y agregó que los jugadores "repatrían los salarios que les pagan en libras esterlinas a diferentes países y compran activos y bienes en el extranjero".

La libra esterlina retrocedió 14% contra el euro desde que se votó el Brexit, si bien la mayor parte de ese descenso se produjo en los primeros meses posteriores al referéndum. Sin embargo, sufrió otra caída de 3% en los últimos tres meses.

Los ejecutivos de los clubes más grandes del fútbol inglés sostienen que para ellos es habitual cubrirse contra los movimientos cambiarios, ya que cobran euros por participar en el torneo europeo y dólares por los acuerdos de patrocinio internacional. Sin embargo, los clubes más chicos con menor flujo de ingresos internacionales quizás se hayan visto perjudicados por el descenso de la libra.

El año pasado, Manchester United, el club más rico del mundo en términos de ingresos, informó que en los nuevos contratos provenientes del exterior se empezó a pedir que el pago sea en euros y no en libras esterlinas. Pero explicó que no había aceptado porque no tenía a mano suficiente de esa moneda.

En aquel entonces, Cliff Baty, el director financiero de Manchester United, aseguró: "Muchos los jugadores europeos querrán que se les pague en euros, es comprensible. Pero nosotros somos una compañía en libras esterlinas... y manejar eso es bastante difícil".