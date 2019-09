Fondos enfocados en emergentes registran fuertes pérdidas por la crisis post PASO

Discovery Capital Management y Pharo Management se encuentran entre los fondos de cobertura de renombre que sufrieron fuertes pérdidas por la caída de los mercados emergentes (ME) durante el mes de agosto.

Las preocupaciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la crisis de la deuda en Argentina provocada por la impactante derrota del gobierno en las PASO, ayudaron a impulsar una fuerte liquidación de los activos de los ME mientras los inversores corrían para cubrirse, según un artículo que publica el Financial Times.

Las acciones y los bonos de los ME experimentaron sus peores salidas desde noviembre de 2016, el mes de la victoria electoral del presidente estadounidense Trump, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales. El índice de renta variable MSCI Emerging Markets, por ejemplo, cayó un 5% durante agosto.

Discovery, con sede en Connecticut, que administra aproximadamente u$s 3800 millones en activos y que fue fundada por Citrone -ex alumno de Julian Robertson, de Tiger Management-, perdió un 7,6% en agosto. El rendimiento del fondo, que apuesta por los ME, acumula una pérdida del 6% este año.

Mientras tanto Pharo Management, un especialista en mercados emergentes con sede en Londres que administra alrededor de u$s 10.000 millones en activos, vio sus ganancias recortadas tras un agosto muy complicado.

El fondo Gaia, que pertenece a esa firma y administra u$s 4700 millones, perdió un 5,5% en agosto, reduciendo las ganancias este año a alrededor del 5%. En tanto el fondo Macro, de u$s 4800 millones, perdió un 4%. Las pérdidas de los fondos se debieron en parte a la exposición a Argentina, según explicaron dijo una persona familiarizada con su posicionamiento.

A pesar de la venta masiva, el índice MSCI Emerging Markets acumula una suba de casi un 6% durante el año, aunque muy por debajo de las ganancias de dos dígitos en los principales mercados desarrollados.

El índice de los mercados emergentes logró fuertes ganancias en el primer trimestre y subió cerca del 13% a mediados de abril, antes de perder terreno a medida que se intensificó la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Algunos fondos de cobertura lograron evitar lo peor de las pérdidas de Argentina al reducir sus posiciones antes de la elección de agosto. Light Sky Macro, dirigido por el ex alumno de Brevan Howard, Ben Melkman, y Algebris Investments, con sede en Londres, se encontraban entre los que habían reducido su exposición al país antes de la votación primaria.

Los fondos de cobertura macro en su conjunto obtuvieron un promedio del 4% en agosto, según el grupo de datos HFR. Los fondos de cobertura EM, mientras tanto, arrojaron un 2,8%, y las pérdidas cayeron más fuertemente entre los fondos indios y latinoamericanos. Los fondos de EM siguen aumentando un 5,7% para el año.