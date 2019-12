Financial Times: una empresa estatal china defaultea bonos en dólares

El grupo chino Tewoo obligó a los inversores a asumir pérdidas sobre un bono en dólares estadounidenses, lo que supone el mayor incumplimiento de pago de deuda en dólares por parte de una empresa estatal en dos décadas. Además genera temor a una ola de defaults.

La comercializadora de materias primas, que es propiedad del gobierno de la ciudad de Tianjin, completó una oferta de canje de deuda esta semana que forzó a los inversores a aceptar importantes descuentos sobre sus tenencias de bonos.

La oferta fue "equivalente a un default", aseguró ayer S&P Global Ratings, y se espera que analice nuevamente cómo ven los inversores globales el mercado de obligaciones negociables respaldadas por el gobierno.

"Esperamos que el gobierno sea más selectivo en el uso de sus recursos", dijo Alaa Bushehri

"El mercado viene construyendo algo así", dijo Fraser Howie, analista independiente y coautor del libro Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China's Extraordinary Rise (Capitalismo rojo: Los frágiles cimientos del extraordinario crecimiento de China). No se puede asumir que las empresas estatales "están respaldadas por el Estado en lo que se refiere al pago de los bonos", agregó.

Hasta este año, a ninguna empresa china respaldada por el Estado se le había permitido incumplir con el pago de su deuda en dólares desde la quiebra de Guangdong International Trust and Investment Company, o Gitic, en 1998.

La falta de pago de un bono en dólares estadounidenses en febrero por parte de Qinghai Provincial Investment Group fue un síntoma de que el apoyo del Estado estaba disminuyendo, aunque la firma cumplió con el pago dentro del período de gracia de cinco días.

La reestructuración de la deuda de Tewoo representa un cambio radical en la forma en que el gobierno chino se maneja con los incumplimientos de pago por parte de empresas estatales endeudadas, ya que obligó a los inversores a asumir pérdidas.

La oferta de reestructuración, que fue aceptada por los inversores, brindaba a los tenedores de bonos de Tewoo dos opciones. La primera era asumir fuertes descuentos en cuatro bonos en circulación -uno de los cuales, de u$s 300 millones, vence el lunes. La otra opción era canjear los bonos Tewoo por los de otra compañía estatal con sede en Tianjin y aceptar cupones mucho más bajos.

Dada la recesión económica en China, el gobierno chino podría no tener suficientes recursos para rescatar a todas las empresas que caigan en cesación de pagos y probablemente se vea obligado a aceptar más reestructuraciones basadas en el mercado, advirtieron los inversores globales.

Actualmente, los grupos estatales chinos son algunos de los mayores emisores de deuda de Asia

"Esperamos que el gobierno sea más selectivo en el uso de sus recursos", dijo Alaa Bushehri, directora de deuda corporativa de mercados emergentes en BNP Paribas Asset Management en Londres.

El default de Gitic en 1998 provocó conmoción en el mercado asiático de deuda en dólares estadounidenses, ya que los inversores se vieron obligados a recalibrar el apoyo estatal previsto para las compañías estatales. Pero la quiebra de la institución financiera se produjo en un momento en que los préstamos que tomaban las empresas estatales chinas eran reducidos.

Actualmente, los grupos estatales son algunos de los mayores emisores de deuda de Asia, y Beijing teme que el fin de la garantía implícita del Estado obligue a reevaluar el riesgo asociado con estas compañías y aumente los costos del endeudamiento.

Algunos analistas esperan que los problemas de Tewoo, y la falta de apoyo del gobierno de Tianjin, sean sólo el comienzo de una serie de defaults de los grupos respaldados por el gobierno.

"Creemos que Tianjin no es una excepción y que otros gobiernos locales con perfiles fiscales en deterioro también podrían reducir su apoyo a sus empresas públicas", dijo S&P.