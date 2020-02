Financial Times: tras el Brexit, llega lo más difícil para Gran Bretaña

El Reino Unido se despertó el sábado transitando una etapa nueva de su historia. Durante 47 años, su relación con el resto del mundo estuvo definida por su pertenencia a la Unión Europea. Un grupo de votantes recibe con los brazos abiertos el fin de esa era porque lo considera una oportunidad para que Gran Bretaña empiece a volar con sus propias alas. Sin embargo, otros lo lamentan.

Pero Gran Bretaña acaba de abandonar la Unión Europea, por lo que el debate sobre si convenía o no salir del bloque ha terminado.

El desafío ahora es doble. Uno es remediar las desaveniencias que causó el proceso del Brexit y las divisiones socioeconómicas subyacentes que incitaron al voto a favor de abandonar la UE. El segundo es construir un nuevo marco para los lazos con la UE y con el mundo en general, que defienda la unidad, la prosperidad y la seguridad de la unión del Reino Unido. El éxito del gobierno de Boris Johnson - y de todo el proyecto del Brexit- dependerá de estos dos cometidos.

Los conservadores reconocieron que el referéndum de 2016 a favor de la salida dela UE no fue sólo un pulgar hacia abajo al ahora bloque de 27 naciones. También fue un voto de protesta por parte de las comunidades "abandonadas" que durante años se habían sentido descuidadas e ignoradas. Johnson ganó las elecciones con su promesa de completar el Brexit y "nivelar" otras regiones con la próspera Londres y el sudeste de Inglaterra. El gobierno habla de inversión en infraestructura y de un enfoque económico más intervencionista. Ahora debe definir una estrategia integral que haga realidad su visión.

La paradoja es que esa misión es más difícil de cumplir estando fuera de la UE. El gobierno trata de reconstruir la cohesión social incluso mientras enfrenta la mayor reformulación de los acuerdos económicos y constitucionales del país en medio siglo. La visión de un Reino Unido audaz, de libre comercio y ligeramente regulado -defendida por los padres intelectuales del Brexit- debe adecuarse a la postura más estatal que el gobierno ha trasmitido.

Además, cualquiera sea la versión de Brexit que aplique el país, la economía será más chica que si hubiera permanecido en la UE. Al ya no ser miembro del mercado único ni de la unión aduanera y al optar únicamente por un acuerdo de libre comercio, Johnson eligió la forma de salida más dura y más perjudicial desde el punto de vista económico. Pero más allá de eso, más de tres años después del referéndum de la UE, el gobierno todavía tiene que definir que significará realmente el Brexit que ha elegido.

Tiene que empezar a hacerlo -y rápido. Debería fijar metas que definan el lugar donde cree que el país debe estar en 2025 o 2030, y utilizarlas para enmarcar sus negociaciones en torno a las futuras relaciones que mantendrá con la UE. Las decisiones que se tomen en los próximos seis meses van a determinar cuáles serán, durante décadas, las perspectivas económicas del país.

Una ventaja de Johnson con respecto a su predecesora Theresa May es que tiene una mayoría estable. No tiene mucho sentido tratar de "nivelar" las regiones del Reino Unido mientras busca apartarse de las normas de la UE, algo que pondría trabas a industrias que son vitales para las economías regionales. No tiene sentido perseguir un acuerdo comercial básico con el socio comercial más grande y más cercano de Gran Bretaña - la UE - con la esperanza de ver los frutos de un aclamado acuerdo con EE.UU. que quizás sea una ilusión. Johnson debe finalmente afrontar las difíciles decisiones y compensaciones que implica el Brexit y utilizar sus habilidades de comunicación para venderlas a su propio partido, y al público.

Cualquier evaluación racional de lo que le conviene al Reino Unido debería indicar que lo mejor sería que se mantenga lo más cerca posible de Europa. Debería preservar la cooperación existente en materia de seguridad e intercambio de inteligencia. Los estados miembro de la Unión Europea deben reconocer, por su parte, los beneficios de mantenerse vinculado a Gran Bretaña, y asegurarse de que eso se refleje en el mandato de negociación que presentarán en breve a Bruselas.

El Reino Unido también debe desarrollar lo que significa en la práctica su concepto de "Gran Bretaña Global". Aunque afuera de la UE, no hay razón para que no mantenga relaciones estrechas con París y Berlín. Junto con otras potencias medianas, como Canadá, podría ser coordinador de una "coalición de la voluntad" que defienda intereses comunes como la democracia liberal y el orden multilateral, y lo ayude a evitar que quede apretujado entre China y Estados Unidos.

Para Gran Bretaña, los últimos tres años han sido los más políticamente turbulentos y rencorosos en décadas. El Brexit sacudió los cimientos de la democracia británica, puso a prueba la unión del Reino Unido y expuso el nivel de descontento que había en grandes partes de la nación y que durante mucho tiempo había sido subestimado. La tempestuosa salida de la UE finalmente se concreta. Ahora comienza la dura tarea.

