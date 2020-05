Financial Times: los swaps de la Fed no le llegan a emergentes como Argentina

El mayor esfuerzo de la historia por inyectar dólares a la economía mundial pasa por alto a algunos de los grandes mercados emergentes, lo que los deja en problemas para hacerse de la liquidez que necesitan, aseguran los analistas.

Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el FMI han puesto en marcha programas para prestar dólares a los países necesitados como parte de sus esfuerzos para ayudar a combatir el impacto económico de la pandemia de coronavirus. Por ejemplo, las líneas de swaps de dólares de la Reserva Federal incluyen a 14 bancos centrales, entre ellos los de Brasil, México, Corea del Sur y Singapur.

Sin embargo, naciones como Turquía, Sudáfrica, Nigeria e Indonesia quedaron afuera del sistema, a pesar de que tienen grandes necesidades de financiamiento en dólares.

Los países necesitan dólares para cubrir los déficits de cuenta corriente, pagar el endeudamiento externo y brindar liquidez a sus sistemas bancarios.

Muchos Estados enfrentan con dificultad un combinación tóxica de salidas de capital de las carteras, menores ingresos por exportaciones en moneda fuerte y el derrumbe del sector turismo.

Brad Setser, economista norteamericano del Consejo de Relaciones Exteriores, señaló que los programas de la Reserva Federal son de poca ayuda para países como Turquía, Sudáfrica, Líbano o Indonesia, mientras que la respuesta del FMI "todavía me parece inadecuada", lo que deja a algunos países "buscando opciones que no tienen".

La Reserva Federal normalmente ofrece líneas de swaps de dólares a los bancos centrales de países con fundamentals económicos sólidos y a bancos centrales independientes, criterio que restringe el número de beneficiarios.

"En general, [estas facilidades] ayudan a los países que en realidad no necesitan ayuda", afirmó Tim Ash, estratega de BlueBay Asset Management. "La Reserva Federal se la otorga a los países con buenas políticas, y países con buenas políticas que, de todos modos, son del agrado de los mercados".

Entre los países que pueden tener dificultades para acceder a los dólares, Turquía enfrenta uno de los calendarios de pagos más complejos, ya que este año debe desembolsar u$s 22.700 millones por bonos soberanos, obligaciones negociables y préstamos, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales. Argentina tiene una deuda en dólares de 20.800 millones que vence en el mismo período, mientras que Indonesia debe devolver u$s 16.700 millones, Nigeria u$s 8400 millones, Sudáfrica u$s 8300 millones y Colombia u$s 6900 millones, según los datos del IIF.

Charles Robertson, economista jefe de Renaissance Capital, un banco de inversiones focalizado en mercados emergentes, dijo que teme por países como Mozambique y Zambia, donde "escucho... que hay problemas para conseguir [dólares] en cualquier parte de estos países", y también por Irán, Venezuela y Nigeria.

Otros países que pueden tener dificultades para acceder a cualquiera de los dos programas son Colombia, Indonesia y Sudáfrica, comentó Ash.

Paul Greer, gestor de carteras en Fidelity International, señaló la difícil situación que atraviesan algunas economías emergentes que usan el dólar estadounidense como moneda nacional, como Ecuador, que enfrentan problemas de competitividad a medida que se deprecian las monedas de sus socios comerciales.

Aunque las líneas de swaps de la Reserva Federal sólo están disponibles para un pequeño número de países emergentes, sus programas de operaciones de recompra (repos) en teoría están disponibles para todos. Pero en la práctica sólo son de gran utilidad para los países con grandes reservas extranjeras invertidas en los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

China, con poca necesidad de aumentar la liquidez, tenía en febrero al menos u$s 1,1 billones en bonos del Tesoro bajo custodia de la Reserva Federal, según datos del Tesoro estadounidense. De manera similar, Brasil, beneficiario de una línea de swap de la Fed, tenía u$s 286.000 millones. Hong Kong, que ha comprado dólares adicionales para evitar que su moneda se fortalezca por encima de su paridad, tenía u$s 250.000 millones, Taiwán u$s 202.000 millones, Arabia Saudita u$s 184.000 millones, India u$s 178.000 millones y Singapur u$s 165.000 millones.

Sin embargo, entre los países que no tienen acceso a las líneas de swaps, Turquía sólo tenía u$s 2.300 millones en títulos del Tesoro según los datos del Tesoro norteamericano, Sudáfrica u$s 14.200 millones, Indonesia u$s 28.000 millones, Omán u$s 7400 millones, Argentina u$s 6500 millones y Venezuela apenas u$s 294 millones.

"Hasta ahora no ha habido un gran uso de esta línea [de repos]", dijo Setser. "Su precio es bastante elevado. Es más bien una barrera en este momento. No resuelve el problema de [los países que tienen] muy pocas reservas".

Hung Tran, miembro no residente del Consejo Atlántico y ex director gerente ejecutivo del Instituto de Finanzas Internacionales, teme que muchos mercados emergentes no cumplan los requisitos para obtener las líneas de crédito del FMI por carecer de un "historial de políticas macroeconómicas sólidas".

Turquía parecería no contar con una política monetaria sana, dada la interferencia del presidente Recep Tayyip Erdogan en el funcionamiento del banco central. El presidente del banco, Murat Uysal, dijo el mes pasado que Turquía estaba manteniendo conversaciones con otras naciones del G20 sobre las líneas de swaps, pero hasta ahora no hubo ningún anuncio.

Traducción: Mariana Oriolo