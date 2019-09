Financial Times: la disputa política sobre quién tiene la culpa prolonga la agonía argentina

"La Argentina parece un círculo en el que cada tanto se vuelve al mismo puerto. Éste no es el puerto que soñamos”.

El ministro de Economía Hernán Lacunza puede consiguir o no rescatar a la enfermiza economía argentina, pero en cualquier caso, se merece el premio a la sutileza.

Lacunza hablaba después de que el gobierno volvió a fijar controles de capital el domingo en medio de una desesperada batalla por evitar un derrumbe de los mercados antes de las elecciones presidenciales de octubre. La inflación supera el 50%, las tasas de interés en la subasta de deuda del Banco Central superaron el 85% y los ahorristas hacen fila en los bancos para retirar dólares.

Esta pesadilla no la provocó mayormente el presidente Mauricio Macri. Fue el resultado de su enorme derrota en las elecciones primarias nacionales del 11 de agosto ante su rival populista, el peronista Alberto Fernandez. El inesperado resultado de una votación considerada un ensayo de los comicios de octubre aterrorizó a los mercados. Los inversores temen a que vuelvan las fallidas políticas peronistas de nacionalización, subsidios públicos generosos y emisión de moneda.

Consciente de que un presidente no peronista nunca terminó su mandato presidencial en la historia reciente de Argentina, la principal prioridad de Macri ahora es sobrevivir.

Eso significa preservar las menguantes reservas extranjeras, apuntalar el desvanecido peso y tratar de renegociar una montaña de deuda por u$s 101.000 millones mayormente acumulada durante su mandato. Todo eso mientras hace campaña para que los votantes le otorguen la reelección como el hombre mejor capacitado para conducir la economía.

El problema de Macri es que a 53 días de la elección presidencial, tiene casi la certeza de que será derrotado y Argentina está en el limbo. Los inversores perdieron confianza en la capacidad del país de pagar sus deudas. Los ahorristas temen lo peor y no tienen incentivo para dejar su dinero en el banco. Los exportadores se ven perjudicados por una nueva reglamentación que los obliga a repatriar sus dólares y convertirlos en pesos, mientras se deprecian rápidamente, dentro de los cinco días.

El domingo, Fernández viajó por una semana a España y Portugal. El mensaje implícito fue claro: el caos de Argentina no fue su culpa y Macri debe resolverlo.

Para recuperar la confianza, Argentina debe reestructurar sus deudas bajo el auspicio del FMI, que ya le prestó al país u$s 44.000 millones de un programa de u$s 57.000 millones. Pero ni el Fondo ni los bonistas están interesados en negociar únicamente con un presidente que probablemente no retenga el poder más allá de diciembre.

Para cualquiera que le importe el futuro a largo plazo del país, la respuesta es evidente. Macri debería sentarse con Fernández y acordar una serie de medidas temporarias para ayudar a Argentina a transitar la inestabilidad de los próximos meses.

Acá es donde se interpone la dinámica de la campaña electoral. Arturo Porzecanski, ex economista de mercados emergentes en Wall Street que ahora es profesor de American University en Washington, cree que Argentina debería seguir el ejemplo de Brasil de cómo en 2002 manejó su transición electoral.

En aquel entonces, el nerviosismo del mercado sobre la probable victoria de la izquierda mermó cuando Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato que finalmente ganó, prometió meses antes de la elección mantener políticas fiscales y monetarias sensatas y respetar el estado de derecho. También se comprometió a no apartarse del programa de austeridad del FMI y ofreció reunirse con Fernando Henrique Cardoso, el presidente saliente, para discutir sobre la economía.

La crucial diferencia acá es que Cardoso y Lula da Silva no competían en las elecciones: Cardoso había completado su máximo de dos mandatos en el poder y quería terminar su presidencia con dignidad.

Fernández está siguiendo una estrategia diferente. Culpa a Macri y al FMI por los problemas de Argentina, prometió si es electo impulsar el consumo sin permiso del FMI y aseguró que la Argentina está en un “default virtual”.

Siobhan Morden, directora de renta fija latinoamericana en Amherst Pierpont Securities, señaló que las perspectivas para Argentina dependen de si Fernández adopta o no una gestión de política económica racional. “La retórica de campaña de las últimas semanas no es alentadora”, agregó.

