Financial Times: Franklin Templeton reaccionó tarde y se quedó atrás

Los gestores de fondos activos quizás miren fijamente lo que le ha ocurrido a Franklin Resources -el holding de Franklin Templeton. No muchas acciones de administradoras de fondos tuvieron un desempeño tan inferior al de los mercados mundiales durante años. Su valor bursátil se redujo a la mitad en cinco años. Se culpará al éxito de las estrategias de índices pasivas. Pero eso ignora los errores estratégicos y el pobre rendimiento de sus gestores estrella.

Para justificar sus comisiones, varios administradores de fondos activos hicieron apuestas más audaces y concentradas. Algunas de ellas han dado resultado; muchas otras, no. El gestor estrella de Franklin Templeton, Michael Hasenstab, reveló los límites de esa estrategia.

Más conocido por sus apuestas contrarias, el Hasenstab supervisa u$s 100.000 millones en Franklin Templeton. Esto incluye el emblemático Global Bond Fund, que terminó en 2019 sólo 0,6% arriba, neto de comisiones. Su fondo se ubica detrás del 95% de sus pares. Los activos del fondo se han reducido de un máximo de u$s 73.000 millones en 2013 a menos de u$s 27.000 millones después de que los inversores retiraron otros u$s 4.600 millones en los primeros 11 meses de 2019.

Las malas apuestas asustan incluso a los inversores más duros. Como los activos bajo gestión han caído, los costos de Franklin no se ajustaron lo suficientemente rápido.