Financial Times: Estados Unidos dividido no puede enfrentarse a China

Hay que entrar en Twitter para asistir a una clase magistral de descaro. La cuenta que dice ser del líder supremo de Irán muestra su preocupación por los oprimidos de Estados Unidos. El presidente turco siente "una profunda tristeza" por sus vidas regidas por un "orden injusto". En cuanto a China, un funcionario opta simplemente por citar al difunto George Floyd: "No puedo respirar", que fueron las últimas palabras del hombre cuya muerte tras el arresto policial ha provocado protestas en todo el país.

Se están usando las divisiones internas de EE.UU. en contra del país, y las están usando bien, con esa sensibilidad e ironía que los autócratas suelen carecer.

La desunión en EE.UU. -tanto por cuestiones raciales como políticas- tiene su efecto en la política exterior. Si el país está desgarrado, también se verá complicado en sus acciones hacia afuera. Y en ningún lugar lo sufrirá más que en el duelo de superpotencias.

El distanciamiento entre EE.UU. y China se compara con la Guerra Fría pero olvidamos lo mucho más unificado que estaba el país norteamericano en ese entonces. Cuando se enfrentó a los soviéticos, estaba recién salido del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos y los demócratas no sólo tenían modales bipartidistas, sino que compartían políticas: la economía mixta, el antiaislacionismo, el lento avance en los derechos civiles. La inmigración había sido demasiado baja durante demasiado tiempo como para poner a prueba la identidad del país. La distribución de los ingresos era mucho más plana de lo que es ahora. La política raramente desbordaba en las calles.

Con la debida advertencia sobre las tensiones silenciosas, ese Estados Unidos que se embarcó en la Guerra Fría era una nación casi curiosamente unida. Se la podía convocar para un concurso de final abierto contra un rival lejano.

Lograr el mismo truco ahora pondría a prueba a un Lincoln o a un Roosevelt. No es sólo una semana de disturbios urbanos lo que hay que superar, sino dos o tres décadas de partidismo calcificado. Si se viene otra guerra fría, EE.UU. entra en ella con menos de la cohesión que la que tenía cuando se preparó para la primera. Lo mejor que puede esperar es que el vínculo causal vaya en sentido contrario: que un enemigo externo sea lo que una a los ciudadanos. Si es así, el proceso marcha lento.

Mientras observan las calles prendidas fuego, los estadounidenses de más edad se estremecen con los recuerdos de fines de los '60.

Lo que finalmente generaron la agitación por los derechos civiles y la guerra de Vietnam fue un cambio en los asuntos mundiales: una pausa en la guerra fría que conocemos como "distensión".

EE.UU. vio que no podía pelearse con los soviéticos mientras su propia casa estaba en tan mal estado. Tuvo que pedir, si no podía la paz, un modus vivendi, al menos hasta sentirse sólido de nuevo. La política exterior no podía por siempre derribar la debilidad interna.

Ni tampoco ahora. Hoy EE.UU. está aún menos unido. En la era de la distensión, Washington seguía siendo un lugar bipartidista, con los republicanos renunciando a su propio presidente, Richard Nixon, y algunos jueces de la Corte Suprema siendo confirmados casi por unanimidad. Ahora es una cantera de mala fe. La desigualdad de ingresos tampoco era un punto tan delicado antes de las reformas del mercado de los años 80. Actualmente Washington está envuelto en la cuestión racial y en la pandemia de Covid-19.

Por razones de orgullo o estrategia, enfrentar a China podría ser todavía correcto. Pero es importante recalcar que coincide con el momento de mayor división en la vida nacional de EE.UU. en medio siglo. Lo menos que se puede decir es que quienes quieran hacerlo no deben avivar la fractura.

Y lo mismo para el presidente. Donald Trump no provocó las fallas tectónicas que dividen su sociedad, pero las elige con un raro desenfreno. Sabemos muy bien que no desistirá. Mucho más extraño es que rechaza el argumento geopolítico para hacerlo.

Si Donald Trump quiere que EE.UU. mantenga una lucha indefinida contra China, debe saber que no puede estar tan abiertamente en desacuerdo consigo mismo. El presidente puede tener desavenencias en casa, o un enfrentamiento sostenible en el extranjero. Cada vez es más difícil imaginar cómo podría tener ambas cosas. Un verdadero halcón sería un dulce bálsamo en política nacional.

En cambio, el presidente promociona la Biblia (de manera poco convincente) y promete ser rudo (de forma convincente). A los manifestantes se los dispersa no muy lejos de la Casa Blanca. En Washington el sonido ambiental proviene de los helicópteros de seguridad. Se dice que la semana pasada fue la que causó más divisiones en la era Trump. Como tal, también fue la peor para sus metas en el extranjero.

