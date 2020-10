Financial Times: En EE.UU. los votantes le dan la espalda a las políticas económicas de Donald Trump

El manejo que hizo de la economía estadounidense ya no ayuda a Donald Trump en su candidatura. Una encuesta de Financial Times realizada a a pocas semanas de las elecciones indica que cada vez es mayor la cantidad de norteamericanos que cree que las políticas del presidente no ayudan a la recuperación económica de país.

El último sondeo mensual entre los probables votantes realizado antes del 3 de noviembre para FT y la Fundación Peter G Peterson señala que el 46% de los estadounidenses piensa que las políticas de Trump han dañado la economía, en comparación con el 44% que dijo que sus políticas han sido positivas.

Este año es la primera vez que hay una mayor proporción de votantes que opina que las políticas económicas del presidente fueron perjudiciales, en lugar de beneficiosas. En marzo, antes de que el Covid-19 forzara la implementación de cuarentenas nacionales, los norteamericanos opinaba que las políticas de Trump impulsaban la economía del país por un margen de 11 puntos.

Además, sólo el 32% de los estadounidenses cree ahora que están mejor económicamente que cuando Trump asumió el cargo hace cuatro años, el nivel más bajo desde que comenzó la encuesta FT-Peterson hace 12 meses.

Los resultados de FT-Peterson se suman a un panorama electoral cada vez más nefasto para Trump, que en los sondeos pierde frente a su contrincante demócrata Joe Biden por 9,1 puntos a nivel nacional, según un análisis del Financial Times de las últimas encuestas de RealClearPolitics.

Trump apostó a que sería reelecto por cómo había manejado la economía, pero las solicitudes de beneficios por desempleo en las últimas semanas empezaron a subir de nuevo a nivel nacional en medio de un fuerte aumento de los casos de coronavirus en el centro del país. Con los contagios en un tercer pico, la encuesta de FT-Peterson mostró un creciente pesimismo sobre las perspectivas de repunte económico en el corto plazo.

Sólo 31% de los consultados espera que la economía norteamericana "se recupere plenamente del impacto del brote de coronavirus" en el término de un año, el nivel más bajo desde que FT comenzó a formular la pregunta en abril. El 69% restante cree que la recuperación económica tardará un año o más.

La preocupación por el alza de los costos de la atención médica es un factor clave en el pesimismo de los votantes. Cuando se les preguntó cuál es la mayor amenaza para la economía del país, el 26% citó los costos de la salud, un fuerte aumento respecto al mes anterior. En la encuesta se menciona como principal intranquilidad la "potencial desaceleración de la economía mundial", y el 28% de los probables votantes opina que ésta última es la mayor amenaza.

Sólo el 20% de los estadounidenses cree que la pandemia cederá en su comunidad el próximo mes, el nivel más bajo desde el comienzo del brote, y el 65% opina que las restricciones de distanciamiento social deberían mantenerse durante al menos tres meses, la cifra más alta desde abril.

Si bien Trump aún tiene dos semanas para recuperar terreno, la encuesta de FT-Peterson se realizó mientras millones de estadounidenses empezaban a emitir sus sufragios en la votación anticipada. Por lo menos 29 millones ya han votado por adelantado, ya sea en persona o por correo, según US Elections Project, una base de datos compilada por Michael McDonald, un profesor de la Universidad de Florida.

Traducción: Mariana Oriolo