Financial Times: Alberto necesitará suerte para aplicar su solución a la crisis de deuda

José de San Martín, general y libertador argentino del siglo XIX, supo retirarse mientras estaba en la cima. Tras obtener la victoria, rechazó una carrera política y se fue a Europa. Tomó la decisión correcta. Dos siglos después, Argentina se enfrenta a sí misma. Las elecciones presidenciales de este fin de semana en Argentina devolverán el poder al populista partido peronista. Una vez más, la situación financiera del país es pésima. El triunfo electoral del relativamente moderado Alberto Fernández no inspira muchas esperanzas de recuperación.

En primer lugar, si el presidente electo reconsidera su rectitud financiera, es poco probable que su vicepresidenta Cristina Fernández se quede de brazos cruzados. Al menos en parte, debe su victoria a la gran popularidad de la ex presidente. Ella desconfía del FMI y de los tenedores de deuda externa, con quienes se enfrentó en el pasado. Sin embargo, ellos tienen más de la mitad de la deuda del gobierno federal, 80% de la cual está emitida en moneda extranjera. Y es muy elevada, equivale a casi todo el PBI del país.

Desde que este dúo ganó sus elecciones primarias en agosto, el peso perdió un tercio de su valor frente al dólar. Quizás lo peor haya pasado. Están quienes se sienten quizás tentados de pensar que Alberto Fernández podría sorprender positivamente ya que planteó como solución a la crisis de la deuda argentina no generar fuertes pérdidas en esos bonos, sino prorrogar los vencimientos.

Fernández no asume hasta principios de diciembre. Pero el banco central ya ha endurecido los controles de capital, restringiendo la compra de dólares a u$s 200 mensuales, comparado con el límite de u$s 10.000 fijado en septiembre. De la deuda de Argentina, unos u$s 30.000 millones vencen a fines de este año y otros u$s 50.000 millones a fines de 2020. Si bien la mayor parte son bonos locales, una porción significativa está nominada en moneda extranjera.

El país carece del ahorro o la credibilidad necesaria para financiar el rápido crecimiento por el que votó el electorado. Todos los tenedores de bonos, también los locales, tendrán que sufrir grandes pérdidas antes de que pueda reanudarse la expansión de la economía.