FT: son los mercados, y no los bancos, los que ahora requieren una reforma

Las crisis revelan fragilidad. Y ésta no es la excepción. Entre otras cosas, el coronavirus puso en descubierto las debilidades del sistema financiero, lo cual no sorprende. Como ya ocurrió, el hecho de que se dependa del alto grado de apalancamiento como "ruta mágica" hacia las ganancias elevadas condujo a utilidades privadas y salvatajes públicos. El Estado, a través de bancos centrales y gobiernos, salió al rescate del sector financiero a una escala gigantesca. Tenía que hacerlo. Pero debemos aprender de este acontecimiento. La última vez, fueron los bancos. En esta oportunidad también debemos observar los mercados de capitales.

El último Informe sobre la estabilidad financiera mundial elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) detalla los shocks: la caída de los precios de las acciones, el aumento de los spreads de riesgo crediticio y el derrumbe de los precios del petróleo. Como siempre, hubo una fuga hacia los activos de calidad. Pero la liquidez se secó aún en los mercados normalmente profundos. Los inversores muy apalancados se vieron profundamente afectados. Las presiones sobre el financiamiento a las economías emergentes han sido particularmente feroces.

La escala del caos financiero refleja, en parte, la magnitud del shock económico. También es un recordatorio de lo que nos enseñó el fallecido Hyman Minsky: la deuda genera fragilidad. Desde la crisis financiera mundial, el endeudamiento siguió aumentando, en particular en el caso de las compañías no financieras, donde se incrementó 13 puntos porcentuales entre septiembre de 2008 y diciembre de 2019, en relación con la producción mundial. El endeudamiento de los gobiernos, que asumieron gran parte de la carga pos-crisis financiera, subió 30 puntos porcentuales. Este traslado a los hombros de los gobiernos volverá a ocurrir y en enorme escala.

El informe del FMI ofrece una clara visión general de las fragilidades. Surgen riesgos significativos provenientes de los administradores de activos que se ven forzados a vender activos, de áreas apalancadas del sector corporativo no financiero, de algunos países emergentes e incluso de algunos bancos. Si bien estos últimos no son el centro de esta historia, siguen existiendo motivos de preocupación, a pesar de que son más sólidos. Según el informe, es probable que este shock sea aún más grave de lo previsto en las pruebas de resistencia del FMI. Los bancos siguen siendo instituciones con alto grado de apalancamiento, especialmente si utilizamos las valuaciones bursátiles de los activos. Tal como lo señala el documento: "No son pocas las probabilidades de que los bancos necesiten más capital".

Sin embargo, son los mercados de capitales los que se encuentran en el centro de esta saga. Algunos relatos son reveladores. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha estudiado un extraño episodio a mediados de marzo cuando los mercados de bonos soberanos de referencia mostraron una extraordinaria turbulencia. Eso se debió a que los inversores se vieron forzados a vender valores del Tesoro en busca de "aprovechar pequeñas diferencias de rendimiento mediante el uso de apalancamiento". Éste es el tipo de "estrategia de abrir posiciones cortas y largas" que se hizo tristemente famosa debido a la quiebra de Long Term Capital Management (LTCM) en 1998. También es una estrategia vulnerable al alza de la volatilidad y a la caída de la liquidez de mercado. Éstas causan pérdidas de ajuste al mercado. Luego, cuando los inversores reciben los llamados de reposición de margen, se ven obligados a vender activos para pagar préstamos.

Otra historia se refiere a las economías emergentes. Ultimamente se observa el creciente uso de bonos en moneda local para financiar el gasto público. Pero cuando los precios de esos bonos cayeron durante la crisis, también lo hicieron los tipos de cambio, lo que profundizó las pérdidas sufridas por los inversores extranjeros. Estos derrumbes de los tipos de cambio empeoraron la solvencia de los tomadores de crédito nacionales (en especial las empresas) con deudas en moneda extranjera.

Otro importante aspecto del mercado de capitales es el papel del capital privado y de otras estrategias de alto apalancamiento en el aumento de los retornos esperados, pero también de los riesgos, en el área financiera de las compañías. Tales estrategias están casi perfectamente diseñadas para reducir la resiliencia en períodos de estrés económico y financiero. Los gobiernos y los bancos centrales ahora se ven obligados a rescatarlos, tal como salvaron a los bancos en la crisis financiera. Esto reforzará las estrategias de "cara, yo gano; cruz, tú pierdes". La magnitud de los rescates que otorgaron los bancos centrales y los gobiernos es tal que el riesgo moral debe ser generalizado.

La crisis ha revelado una gran fragilidad. También ha demostrado, una vez más, la incómoda relación simbiótica entre el sector financiero y el Estado. A corto plazo, debemos tratar de superar esta crisis con el menor daño posible. Pero también debemos aprender de él para el futuro.

Es esencial que se haga una evaluación sistemática de las debilidades de los mercados de capitales, comparable a la que se realizó con los bancos después de la crisis financiera. Un asunto es cómo las economías emergentes reducen el impacto de la nueva versión del "pecado original". Otro es qué hacer con el apalancamiento del sector privado y la manera en que el riesgo llega a la hoja de balance de los gobiernos.

La pregunta fundamental es si los sistemas esenciales que mantienen en funcionamiento a nuestras sociedades son adecuadamente resilientes. La respuesta es que no. No podemos permitirnos la indiferencia. Necesitamos reevaluar la resiliencia de nuestros planes económicos, sociales y sanitarios. El foco puesto en las finanzas debería ser una parte importante de este esfuerzo.