FT: no valen la pena las cuarentenas por el gran sufrimiento económico que causan

Algunas de las mayores economías emergentes -entre ellas India y México- son las que más sufrieron las cuarentenas relacionadas con el coronavirus, por lo que tienen pocas opciones en cuanto a qué políticas adoptar mientras la pandemia continúa y los países más ricos empiezan a considerar la posibilidad de volver a las restricciones frente al segundo brote de Covid-19.

La economía de India, la quinta más grande del mundo, se contrajo cerca de 25% en los tres meses anteriores a junio, período en que el Primer Ministro Narendra Modi impuso severas restricciones a la actividad comercial y al movimiento de personas. En el mismo trimestre, México perdió el 17% de su producción comparado con el anterior. Perú, cuyo PBI se redujo 27%, fue el más afectado.

La situación podría ser más desoladora cuando se conozcan mayores datos: Se espera que esta semana Sudáfrica informe una caída de su PBI cercana a 13% en los tres meses anteriores a junio, los meses más oscuros de la pandemia.

Si bien China, donde comenzó la pandemia, y algunas economías avanzadas, como el Reino Unido, Australia y Corea del Sur, volvieron a imponer cuarentenas a nivel local y podrían hacerlo a nivel nacional si los contagios vuelven a aumentar, para muchos países pobres este enfoque no es una opción, según los analistas. "La India y Sudáfrica, junto con América latina, han demostrado que, en general, los países de bajos ingresos no pueden ganarle al virus", dijo Charles Robertson, economista jefe de Renaissance Capital, banco de inversión en mercados emergentes. "Tendrán que renunciar a los confinamientos -simplemente no funcionan y no vale la pena el sufrimiento económico que generan".

Algunos economistas dicen que existe la posibilidad de que haya pasado lo peor y que, dadas las tasas de interés bajas, los gobiernos podrán endeudarse para volver a crecer. Pero muchos subrayan el riesgo de que algunas economías emergentes se estanquen, un camino que sería difícil de corregir sin una acción coordinada a nivel mundial.

"Los países en desarrollo se han visto expuestos a múltiples shocks en un contexto de crecimiento mundial anémico", dijo Stephanie Blankenburg, jefa del departamento de deuda y financiación de desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. "La respuesta internacional ha sido extraordinariamente vacilante: demasiado poco, demasiado tarde".

Ha habido excepciones -como Vietnam, donde apenas hubo cambios en la producción durante el segundo trimestre- y los analistas tratan de aprender de ellas. "Algo que ya se sabe es que existe una estrecha correlación entre el desempeño económico y la rigurosidad y duración de las cuarentenas", contó William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de la consultora Capital Economics. "India y Perú tuvieron cuarentenas muy estrictas, mientras que partes de Asia oriental y Europa central se cerraron rápido y controlaron el virus".

Si los gobiernos cambian su estrategia y en vez de tratar de contener el virus y el número de muertos buscan estimular el crecimiento, podrán aprovechar el favorable entorno mundial de tasas de interés bajas, aseguran los economistas.

La política monetaria ultra blanda de EE.UU. y otras economías avanzadas se refleja en el mundo en desarrollo. Las tasas de interés en Brasil y Rusia están en su nivel más bajo de la historia. Muchos bancos centrales de mercados emergentes recortaron las tasas a mínimos históricos, si bien algunos se embarcaron en programas de compra de bonos.

Eso provocó un auge de emisión de bonos públicos en el mundo en desarrollo, que fue de u$s 90.000 millones entre abril y julio. Gran parte del capital extranjero que salió de los mercados de bonos y acciones de economías emergentes durante las fuertes ventas de marzo regresaron desde entonces, especialmente a los mercados de bonos.

"El punto es que el acceso al mercado está ahí", aseguró Robertson. "Los costos del endeudamiento deberían ser bajos de ahora en adelante y es la oportunidad para que en la década de 2020 las economías emergentes crezcan como nunca gracias a la financiación barata".

Sin embargo, el apoyo que pueden brindar los mercados no es infinito, advierten los analistas. En Brasil, que oficialmente entró en recesión después de una caída de 9,7% del PBI trimestral en el segundo trimestre, algunos funcionarios del gobierno mencionan la idea de eliminar el tope constitucional para el gasto público del país. Esta decisión desalienta a los inversores y provoca más salidas de capital, lo que pesará sobre su moneda y llevará aun aumento de las tasas de interés, una receta desastrosa para cualquier economía dependiente de la deuda.

