FT: las empresas se encuentran peligrosamente "borrachas de deuda"

Homero Simpson propuso una vez un brindis "por el alcohol, causa y solución de todos los problemas de la vida". Para las compañías globales que han "bebido" mucha deuda, ese episodio capta una desagradable ironía. La pandemia plantea riesgos económicos especialmente considerables para las empresas con balances muy apalancados, un grupo que ahora representa gran parte del mundo corporativo. Sin embargo, la única solución viable a corto plazo es endeudarse más para sobrevivir hasta que pase la crisis. Como resultado de esto, las compañías llegarán a la próxima crisis con una acumulación de deudas aún más precaria. Hay que romper ese círculo.

En EE.UU., la deuda corporativa no financiera era de alrededor de u$s 10 billones al comienzo de la crisis. Eso representa el 47% del PBI; nunca ha sido mayor. En condiciones normales no sería un problema, porque las tasas de interés nunca tan bajas han hecho que la deuda sea más fácil de soportar. Los máximos responsables de las empresas, al apalancarse sólo se dejaron llevar por los incentivos que se les presentaban. La deuda es barata y deducible de impuestos, por lo que usar más de ella potencia las ganancias.

Pero en una crisis, cualquiera que sea su precio, la deuda se vuelve radioactiva. Mientras los ingresos se derrumban, se acercan los pagos de intereses. Los vencimientos de las deudas se convierten en amenazas mortales. Crece la posibilidad de un contagio de impagos y el sistema cruje.

Esto está sucediendo ahora y, como siempre lo hacen, las empresas recurren a más deuda para mantenerse a flote. Las compañías norteamericanas vendieron bonos basura por u$s 32 billones en abril, récord mensual en tres años. Entre las empresas calificadas como "basura" y "casi basura" que el mes pasado sumaron más endeudamiento a su gran acumulación de deuda se encuentran el operador de cine AMC, Boeing y Carnival Cruise Line, firmas que después de la crisis podrían tener menor demanda en forma permanente. La emisión de bonos parece reducida comparada con las líneas de crédito que tomaron de los bancos estadounidenses, que según Autonomous Research fueron por u$s 550 billones.

El gobierno de EE.UU. intervino para facilitar el endeudamiento. El mercado de deuda se vio impulsado por el anuncio de la Reserva Federal de que comprará deuda corporativa por u$s 750 billones, y de que el programa de préstamos pymes será por u$s 600 billones.

El riesgo moral es evidente. Cuando los gobiernos ayudan a las empresas endeudadas a evitar la quiebra, los inversores concluyen que el gobierno siempre absorberá los riesgos de cola que implica la deuda. Una vez más, el precio de la deuda disminuye y su cantidad sube.

En un mundo mejor, los rescates brindarían a las empresas prudentes la liquidez que necesitan para superar las crisis, mientras que los accionistas de las firmas muy endeudadas quebrarían y su deuda sería reestructurada. En ambos casos, las compañías subyacentes seguirían operando y pagando a sus empleados.

Pero en este mundo, con los engorrosos procesos concursales de Estados Unidos, una gran crisis podría colapsar el sistema legal. La necesidad de las compañías de conseguir rápido liquidez impide que los programas de rescate las clasifique cuidadosamente en prudentes e imprudentes. Los rescates, en EE.UU. y en otros lugares, eran necesarios.

La Fed y el Tesoro norteamericano pusieron límites de apalancamiento para los préstamos a las pymes, diciendo que no otorgarían crédito que coloquen la deuda total de una empresa más allá de seis veces sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Pero rápidamente quedó claro que la aplicación estricta de esa regla dejaría afuera a demasiadas compañías. El gobierno se echó atrás, y permitió flexibilizar la definición de Ebitda para que pudieran participar más empresas.

El problema de la excesiva deuda corporativa se debe resolver no mientras la crisis se propaga, sino después de que pase. No bastará con que los bancos centrales sean más agresivos con las tasas y que se desactiven los programas de compra de activos. La política de los bancos centrales no explica la deuda barata sino el bajo crecimiento. A medida que el mundo envejece y la productividad se desacelera, hay más ahorro y menos demanda de inversión.

Después de la crisis financiera, se endurecieron los requisitos de capital que deben cumplir los bancos. Lo que ocurrió luego fue que el apalancamiento simplemente se escurrió de los balances de los bancos hacia los intermediarios financieros no bancarios. Una medida más prometedora sería poner fin a la deducción fiscal de intereses. Privilegiar a un grupo de proveedores de capital (bancos) sobre otro (accionistas) nunca tuvo sentido y fomenta el endeudamiento.

El momento de la reforma quizás haya llegado. Habría que eliminar la deducción de intereses. Y los bonos de los ejecutivos deberían estar atados a mediciones del retorno previas al apalancamiento, como el retorno sobre los activos o sobre el capital total. Estos cambios encontrarán resistencia por parte de los que ganan dinero con las inequidades del sistema actual. Pero en algún momento, por muy duro que sea, hay que dejar de emborracharse y comenzar una vida más sobria.

Traducción: Mariana Oriolo