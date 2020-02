FT: con la sanción a Rosneft, Trump apuntó directo a la nafta vital para Venezuela

Estados Unidos escaló su campaña contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, al imponer sanciones a Rosneft Trading SA, una subsidiaria de la petrolera estatal rusa Rosneft, que tendría un rol clave en la comercialización del petróleo venezolano.

Es la primera vez que Washington apunta contra una compañía petrolera no venezolana por facilitar el comercio con Caracas y presenta un desafío directo para Moscú, que es uno de los defensores clave de Maduro.

¿POR QUÉ EE.UU. IMPUSO SANCIONES A ROSNEFT?

La administración Trump quiere obligar a Maduro a renunciar a su cargo y a llamar a nuevas elecciones, porque considera que hubo fraude en su victoria electoral de 2018. Su principal herramienta para ejercer presión ha sido una serie de sanciones cada vez más duras.

La economía de Venezuela, que alguna vez fue rica, se derrumbó en los últimos cuatro años. Su PBI se contrajo en más de dos terceras partes, pero Maduro hasta ahora se aferró al poder con el respaldo de sus aliados clave: Rusia, Cuba, Turquía y China.

Eso llevó a los críticos a cuestionar la eficacia de las sanciones norteamericanas. La respuesta de Washington es que recién está a mitad de camino en su campaña de "máxima presión" y que planea apretar más los tornillos.

El petróleo es por lejos la exportación más importante de Venezuela. Las petroleras occidentales en su mayoría dejaron de operar con ese país después de que EE.UU. sancionó a la empresa nacional PDVSA en enero de 2019.

La medida del martes contra Rosneft es importante porque la compañía petrolera rusa manejó la mayoría de las exportaciones de crudo venezolano durante el año pasado y abasteció la mayor parte de sus importaciones de nafta y químicos necesarios para procesar su petróleo pesado.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE IMPUSO WASHINGTON?

Las últimas sanciones apuntan a la unidad de comercialización con sede en Suiza que tiene Rosneft, que venía manejando el negocio venezolano. El año pasado Rosneft Trading SA era el principal proveedor de nafta de Venezuela, que no puede refinar la mayor parte de su crudo porque sus refinerías están averiadas.

Las medidas del martes prohiben a los ciudadanos estadounidenses operar con Rosneft Trading SA una vez finalizado un período de transición de 3 meses, y ordenan bloquear cualquier propiedad que tenga Rosneft Trading SA en EE.UU.

Las nuevas sanciones no se aplican a la controlante con sede en Moscú -que es el mayor productor de crudo de Rusia con un promedio de extracción diaria de 5,8 millones de barriles de petróleo- ni a otras entidades de Rosneft. Los funcionarios norteamericanos querían evitar que se vieran alterados los mercados energéticos globales, lo cual podría haber sucedido si se apuntaba contra todo el grupo Rosneft, donde la británica BP tiene una participación de 19,75%.

¿CUÁL ES EL IMPACTO PARA MADURO?

Dependerá de si Rosneft Trading SA deja de operar con Venezuela, negocio que según los funcionarios estadounidenses ha sido altamente rentable en los últimos años, y si es reemplazado por otra comercializadora de petróleo. Dada la vital importancia de Rosneft como proveedor de nafta y exportador de crudo, Maduro necesitará encontrar con rapidez un reemplazo para evitar una seria interrupción en lo que queda de su industria petrolera nacional.

Francisco Monaldi, un experto en energía latinoamericana del Instituto Baker en Houston, dijo que Venezuela probablemente encuentre la manera de esquivar las sanciones, ya sea canalizando las operaciones a través de una compañía diferente o porque Rosneft desobedece las sanciones.

"El mayor golpe no será tanto la caída de la producción. Será el inmenso descuento que tendrá que otorgar PDVSA para vender su petróleo, un descuento de entre u$s 20 y u$s 30 el barril.

Las sanciones a Rosneft "colocan a PDVSA en una peor posición para negociar y para la compañía será más difícil generar flujo de caja. Cualquier potencial comprador dirá que los riesgos son grandes y que sólo considerará una compra si recibe un enorme descuento".

¿CÓMO RESPONDE RUSIA A LA NUEVA MEDIDA DE EE.UU.?

Los funcionarios rusos respondieron con una mezcla de enojo y actitud desafiante, acusando a EE.UU. de violar el derecho internacional. Mientras tanto, Rosneft describió las sanciones como "ilegales, injustificadas y un acto de abuso legal".

El ministro del Exterior ruso prometió que las sanciones no afectarán la política de Moscú hacia Venezuela.