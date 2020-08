FT: Trump vs Biden: ¿puede Estados Unidos tener elecciones justas?

Es un escenario sobre el que el Departamento de Estado norteamericano ha advertido en todo el mundo: un político en funciones de una democracia con instituciones débiles intenta aferrarse al poder poniendo en duda una elección que lo despoja del cargo.

Ahora, en un giro irónico, es Estados Unidos lo que preocupa funcionarios y expertos en cuestiones electorales debido a la pandemia mundial, a la poca confianza en el gobierno, al arcaico sistema electoral y, sobre todo, a un presidente que expresa su voluntad de destrozar las normas de gobierno.

En su nuevo libro Will He Go? Trump and the Looming Election Meltdown in 2020, el profesor de derecho Lawrence Douglas expone exactamente cómo podría presentarse ese escenario desde la noche del 3 de noviembre: La mayoría de los canales de televisión pronostican que el ganador es el candidato demócrata Joe Biden -a excepción de Fox News. Donald Trump se niega a admitirlo.

Douglas asegura que lo que podría producirse, si no se acuerda quién es el ganador, es nada menos que una crisis constitucional, con Trump y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y segunda en la línea de sucesión presidencial cada uno declarándose comandante en jefe el día de la asunción, el 20 de enero de 2021, y la Constitución de EE.UU. y la ley electoral federal imposibilitados de brindar una solución.

"No estamos para nada preparados", sostiene Douglas, que cuenta que empezó su investigación preguntándose si la ley federal norteamericana era capaz de lidiar con una votación reñida. "Si hay un funcionario que se niega a admitir un resultado, nuestra ley electoral federal empeoraría la crisis en vez de desactivarla."

Hace un tiempo quien presentaba un escenario así podía parecer un alarmista. Pero las dudas sobre las elecciones de noviembre aumentaron en los últimos meses mientras Trump, que actualmente pierde en las encuestas por una distancia considerable, critica el uso del voto por correo. Llegaron al punto máximo la semana pasada cuando el presidente planteó la idea de atrasar las elecciones, pese a que la fecha está establecida en la constitución.

Los políticos y activistas demócratas y la mayoría de los observadores neutrales creen que Trump crítica las elecciones principalmente porque tiene miedo a perder -y porque está tratando de desmotivar a los potenciales votantes de Biden o de preparar el terreno para impugnar el resultado después.

Biden comentó que le preocupa que Trump esté preparando el terreno para robar las elecciones de 2020. "Es mi mayor preocupación, mi única y más grande preocupación: Este presidente va a robar esta elección", afirmó el candidato demócrata al conductor Trevor Noah del programa de televisión The Daily Show.

Ned Foley, director del programa de derecho electoral del Moritz College of Law de la Universidad Estatal de Ohio, señala que la retórica de ambos partidos ha sido alarmante. "Biden ha dicho que el país no puede soportar un segundo mandato de Trump", mientras que Trump advirtió sobre una manipulación del resultado y que no se puede confiar en los votos por correo. "Ambos piensan que se trata de una elección existencial y que todo el país está en juego: el modo de vida norteamericano, el estado de la democracia estadounidense", sostuvo Foley. "Si los resultados electorales son parejos estaremos en problemas... [Ambos bandos] van a tratar combatir todo lo que puedan".

La constante erosión de la confianza en las instituciones estadounidenses, que se aceleró en los últimos tres años y medio, también podría contribuir a este escenario, una situación exacerbada por las frecuentes críticas del presidente a los medios de comunicación, la comunidad de inteligencia, los tribunales y cualquier otra institución que se interponga en su camino, quedando pocas figuras de autoridad para guiar al país a sobrellevar un resultado discutido. Al mismo tiempo, las noticias hiperpartidistas y la información en Internet, que muchas veces no son reales, podrían incentivar a un candidato a desafiar los resultados oficiales.

Con este telón de fondo, muchos expertos en cuestiones electorales ya se habían preparado para una elección polémica. Y el coronavirus agregó otro giro.

Los funcionarios de EE.UU. advierten que si aumenta mucho la cantidad de boletas de voto por correo como resultado del virus, los estados tardarán más en informar sus resultados, los cuales probablemente no se anuncien esa misma noche. Ese retraso entre la votación y los resultados, temen algunos expertos, podría llevar al candidato con menos chances a sembrar dudas sobre los resultados.

Para Douglas, el escenario de pesadilla sería aquel con resultados muy parejos en un puñado de estados pendulares, donde luego los demócratas tomen la delantera como consecuencia de los votos por correo que se reciben y cuentan después del día de las elecciones.

Traducción: Mariana Oriolo