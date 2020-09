FT: El optimismo del mercado de bonos no se refleja en los bancos de EE.UU.

Hay una gran diferencia en la forma en que los bancos y el mercado de bonos perciben la fortaleza de las compañías estadounidenses. Las entidades bancarias previsionan miles de millones para préstamos incobrables, incluso aunque los precios de los títulos de deuda sugieran que será sólida la recuperación tras la crisis del Covid-19.

Las previsiones para créditos incobrables en los bancos estadounidenses aumentaron en u$s 110.000 millones desde el inicio de la crisis y ahora equivalen al 2,2% de sus carteras de préstamos, el nivel más alto desde que terminó la crisis financiera de 2012.

Mientras tanto, la diferencia de rendimiento entre la deuda pública de Estados Unidos y las obligaciones negociables de compañías con la menor calificación de grado de inversión parece indicar que la crisis de la pandemia casi ha terminado. El spread se redujo de los casi 5 puntos porcentuales de marzo a bastante menos de 2 puntos ahora, un diferencial similar al de principios del año pasado.

Históricamente, las previsiones y los spreads se mueven juntos. Pero según los observadores del mercado, ahora no lo hacen porque las ínfimas tasas de interés y el respaldo de la Reserva Federal al mercado de obligaciones negociables han alterado las señales que transmiten los rendimientos sobre la deuda de empresas.

"Los mercados de crédito analizan el riesgo relativo de una inversión y ahora lo hacen en un escenario de tasas casi nulas", señaló Stuart Plesser, analista del sector bancario en Standard & Poor's. "Esos factores no influyen en la decisión de un banco sobre la necesidad de crear una reserva".

Las previsiones de los bancos se definen teniendo en cuenta modelos económicos, normas contables y regulaciones bancarias, explicó Plesser, sin importar la dinámica de oferta y demanda que ha impulsado los mercados de bonos.

El factor crucial acá es la intervención de la Reserva Federal en el mercado de bonos -comenzó a comprar deuda con grado de inversión en junio. Esto amplía la diferencia entre las compañías que suelen recurrir a los bancos para obtener financiación y aquellas generalmente más grandes con acceso al mercado de bonos.

"La Fed va a sostener los bonos con grado de inversión durante esta crisis, por lo que los diferenciales se mantienen muy reducidos, incluso aunque la economía no esté bien", dijo Hans Mikkelsen, estratega de crédito de Bank of America.

"Cuando se piensa en los préstamos incluidos en los balances de los bancos, algunos de ellos fueron otorgados a empresas que podrían vender bonos de grado de inversión, pero en la mayoría de los casos se concedieron a compañías pequeñas, medianas, restaurantes, otros rubros que tienen dificultades y que no están siendo rescatados por la Fed", explicó Mikkelsen.

Sin embargo, no sucede eso en todos los bancos. En el caso de Bank of America, la entidad bancaria más grande de EE.UU. con préstamos por casi u$s 1 billón, sólo alrededor del 7% de su cartera de préstamos comerciales fue otorgado a pequeñas empresas. Y aunque más de la mitad de sus previsiones para préstamos incobrables son por créditos al consumo, principalmente tarjetas de crédito, no está claro si la calidad del crédito a grandes empresas podría mantenerse impoluta si olas de consumidores se vieran obligados a incumplir con los pagos.

El riesgo para quienes tienen obligaciones negociables es que los bancos estén calculando bien la probable tasa de morosidad. Pero Alex Veroude, director de inversiones de Insight Investment North America, cree que es probable que los spreads de los bonos ofrezcan una visión más precisa del riesgo crediticio que las provisiones bancarias.

En el segundo trimestre disminuyó la morosidad de las tarjetas de crédito mientras que apenas aumentaron los créditos comerciales e hipotecarios en mora, señaló.

"Los programas del gobierno detuvieron la montaña rusa [del crédito] en su punto más alto" y como resultado, incluso mientras los bancos cautelosos restringen sus normas para otorgar préstamos, los mercados siguieron fluyendo crédito a través de la economía, dijo.

Esto plantea una posibilidad desagradable para los bancos: que debido a las normas y regulaciones contables, tengan dificultades para ofrecer a las empresas financiación a precios competitivos, algo que sí ofrecen los mercados de bonos. Las previsiones son un costo real para los bancos porque si aumentan las previsiones, deben mantener mayor capital en sus balances.