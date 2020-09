Financial Times Lunes 14 de Septiembre de 2020

FT: Al momento de invertir, ¿es China ahora lo más cercano a la normalidad?

Dado que las acciones no están caras y los bonos del gobierno ofrecen 3% de rendimiento, no sorprende que esté llegando mucha inversión extranjera. Sin embargo, no hay que desconocer el riesgo político que ello implica