FMI calcula los números de un posible rescate de Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a prepararse para un posible rescate de Venezuela que podría requerir ayuda internacional anual de u$s 30.000 millones y acompañar una de las reestructuraciones de bonos más complejas del mundo. También representaría una enorme prueba de las reglas del Fondo.

El FMI no mantiene contacto oficial con Venezuela desde que Caracas rompió relaciones en 2007 y hace 13 años que no realiza una revisión en el país.

Los funcionarios insisten en que no existe un rescate inminente, y han declarado públicamente que sólo están llevando a cabo una supervisión normal, haciendo hincapié en que no han tenido contacto significativo con el gobierno salvo las respuestas ocasionales de bajo nivel ante las solicitudes de datos.

Pero durante los últimos meses, el personal del FMI viene discretamente sacando cálculos para implementar un posible rescate financiero que, de suceder, podría ser más grande desde el punto de vista financiero y más políticamente complejo que su muy criticada participación en Grecia.

"El mercado necesita estar adecuadamente preparado para esto", comentó un alto funcionario del FMI.

"Esto va a ser una mezcla de Argentina con Grecia en términos de complejidad", agregó Douglas Rediker, un ex representante estadounidense ante el FMI.

Venezuela celebró el domingo elecciones para 23 gobernaciones estatales en las que las encuestas indicaban que la oposición derrotaría al gobierno en medio de una severa recesión económica que redujo la economía en un tercio y que tiene una inflación que el FMI estima en más del 1000%.

Por la escasez de divisas disminuyó las importaciones 80% en cinco años, lo que dejó al país al borde del default y con una extrema escasez de alimentos y medicamentos.

Ayer el consejo electoral dominado por el gobierno anunció que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante había ganado 17 de las 23 gobernaciones. La oposición denunció los resultados como fraude, y declaró que se negaría a reconocer los resultados, lo cual aumentará la perspectiva de nuevas sanciones internacionales contra el gobierno.

"Estamos muy preocupados por las dramáticas condiciones económicas y humanitarias en Venezuela", expresó un portavoz del FMI. "Hemos estado recopilando información y siguiendo la situación de cerca, incluyendo el seguimiento de cómo la crisis está afectando a los países vecinos".

Venezuela está casi completamente fuera de los mercados internacionales de capital, y una controvertida colocación de deuda a principios de año con Goldman Sachs tuvo un rendimiento estimado del 48%, comparado con el habitual 2% al que presta el FMI.

Sin embargo, el mayor obstáculo para el rescate de Venezuela por parte del FMI es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien se ha aferrado al poder a pesar de la creciente presión para que renuncie. Las protestas callejeras de oposición este año dejaron más de 125 muertos.

Los programas del FMI dependen de una solicitud de un gobierno para obtener ayuda y de la cooperación de las autoridades nacionales. Pero "no hubo diálogo alguno", declaró un alto funcionario del FMI. "Además, mucho depende de la naturaleza de cualquier transición política. Si no hay consenso, la comunidad internacional no querrá invertir buenos fondos en malas circunstancias".

Otro factor que probablemente demore cualquier programa de préstamos es la falta de estadísticas confiables.

La última vez que Venezuela tuvo una llamada consulta del Artículo 4 fue en 2004, y los funcionarios comparan la falta de información con lo que presenciaron en los países del bloque soviético antes de la caída del Muro de Berlín.