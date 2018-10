Enfrentamiento de Italia con Bruselas recuerda a la crisis de la deuda griega

La Comisión Europea rechazó hace unos días el borrador del presupuesto de Italia. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la comisión responsable del euro, dijo esta semana que los argumentos de Roma para elevar el déficit fiscal "no son convincentes".

Los italianos estaban advertidos. Pero el gobierno de coalición Cinco Estrellas/Liga decidió desviarse de la senda fiscal en vez de aplicar el ajuste que ordenan las normas europeas. El presupuesto apunta a un déficit fiscal de 2,4% no es enorme en sí mismo, sino que tres veces superior al compromiso asumido por el anterior gobierno y probablemente no provoque un impulso al crecimiento sostenible. La reacción del mercado de bonos sugiere que hay preocupación, pero no es una fuerte alarma. Aunque podría cambiar.

El episodio trae a la memoria el enfrentamiento que se produjo en 2015 entre el recién electo gobierno griego y los funcionarios europeos. Y la respuesta de estos últimos en el caso italiano sugiere que planean adoptar un enfoque similar: intimidar a los populistas y esperar que la presión del mercado se vuelva intolerable.

Por supuesto, Italia no es Grecia. Con sus déficits fiscal y de cuenta corriente, Grecia en 2015 claramente estaba viviendo más allá de sus posibilidades. Italia, por el contrario, tiene superávit comercial y fiscal primario. Por lo tanto, la presión del mercado podría tardar en llegar.

Además, el apoyo popular a la eurozona es inferior que en Grecia, e Italia es un aportante neto del presupuesto de la UE. Por lo tanto, cualquier amenaza de salir del euro es más creíble que en el caso de Grecia.

Italia es una economía más grande, con un PBI casi 10 veces superior al de Grecia. Muchos sostienen que eso hace que sea más difícil salvarlo. Eso no es necesariamente correcto en un mundo donde las operaciones monetarias directas (compras de bonos soberanos de la eurozona) están en los libros del Banco Central Europeo.

Pero eleva los riesgos de no salvar a Italia y exige una vara más alta para que reciba el apoyo de sus socios de la eurozona, si se llega a eso, porque un paquete de rescate que sólo a la mitad resuelve el problema dejará una carga muy pesada hacia delante.

Al mismo tiempo, otros quizás sean menos reacios a contemplar la reestructuración de la deuda, dado que la mayor parte de la deuda soberana está en mano de residentes italianos y no de gobiernos de la eurozona.

Sin embargo, hay dos aspectos que hacen que este enfrentamiento sea similar al de 2015. El primero, el llamado círculo vicioso gobiernos-bancos, donde los destinos de ambos países y sistemas bancarios están intrínsecamente atados, no ha desaparecido. El segundo es que la eurozona sigue siendo vulnerable al contagio. Un enfrentamiento prolongado podría exponer la incapacidad de la eurozona de detener una corrida bancaria, y adelantar el fin de su recuperación, con poco margen para que reaccione la política monetaria o fiscal. Por lo tanto, si bien la eurozona puede desear que Italia quede en posición de recibir mayor presión del mercado, quizás después se arrepienta si ocurre.

Algunas autoridades europeas ven los recientes hechos en Italia como un gran paso atrás en lo que respecta a reducción del riesgo y preferirían no compartir más riesgos. Sin embargo, se prevé una reacción contraria.

Italia es un país demasiado grande y sólido para que lo mandoneen. Por lo tanto, los italianos decidirán su propio destino. Los otros países debería redoblar los esfuerzos para sobrevivir a esta potencial bola de nieve. Eso significa adoptar instrumentos del Mecanismo de Estabilidad Europea que permitiría el acceso casi instantáneo a operaciones monetarias directas a los países bien administrados que sufren contagio, y brindaría alguna forma de seguro colectivo contra corridas bancarias para instituciones que cumplan con los criterios acordados.

Sólo cuando esté protegido del contagio y sea capaz de ofrecer un contraargumento atractivo, la eurozona podrá superar este último desafío populista de manera creíble. Hasta entonces, las nubes negras sobre Italia empañarán el futuro de Europa en su conjunto.