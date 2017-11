En 2017 subirá 6% el costo total de las importaciones de alimentos

El costo total de las importaciones de alimentos este año va camino a ser el segundo más alto de la historia debido al pronunciado incremento de los precios del transporte y al encarecimiento de la carne vacuna y de los productos lácteos.

En todo el mundo, se espera que el costo que implica importar alimentos suba 6% a u$s 1,4 billones, una cifra sólo superada en 2014, según el último informe Perspectivas Alimentarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) publicado ayer.

El aumento se produce en un momento en que el crecimiento del comercio mundial, especialmente en el que participa China, provocó un alza de los precios del transporte internacionales. El Índice de referencia Baltic Dry, que registró su nivel más bajo de la historia a principios de 2016, trepó 55% este año.

Si bien las abundantes cosechas y los menores precios ayudaron a bajar el costo total de las importaciones de alimentos durante los últimos dos años, la FAO advirtió que la mayor volatilidad en los valores del flete podría restringir la demanda futura de materias primas agrícolas. "Los importadores ahora tienen que prestar más atención a los costos del flete", señaló Adam Prakash, economista de FAO.

Por ejemplo, si bien los precios del trigo norteamericano actualmente son marginalmente superiores ya que están en u$s 4,20 el bushel, comparado con los u$s 4,16 hace un año, el aumento del precio del transporte hizo que los costos generales suban en más de una tercera parte.

"Los principales compradores asiáticos ahora tienen que pagar u$s 45 por el transporte de cada tonelada de granos, 36% o u$s 12 más que el año pasado", asegura el informe de la FAO.

Junto a los costos del flete más caros, la mayor demanda y la menor oferta provocaron incrementos significativos en las importaciones de carne vacuna y productos lácteos. El costo global de las importaciones de carne va camino a alcanzar el máximo récord de u$s 176.000 millones, 22% más que el año pasado si bien se calcula que en el caso de las importaciones de lácteos el alza será de 51% a u$s 112.000 millones, informó la FAO. Mientras tanto, las importaciones de cereales podría aumentar 16% a casi u$s 180.000 millones gracias a la mayor demanda de maíz.

Las economías en desarrollo que dependen de las compras extranjeras de materias primas agrícolas, especialmente granos, se verían perjudicadas a raíz de esta suba de costos.

"Los gastos de los países menos desarrollados, los países de bajos ingresos con déficits de alimentos y aquellos geográficamente ubicados en África subsahariana seguramente se elevarán considerablemente más que el incremento global en 2017", explicó la FAO.

Si bien el dólar norteamericano retrocedió contra las principales divisas este año, algunas de las monedas de los países en desarrollo de bajos ingresos tomaron la dirección opuesta.

Dado que las transacciones internacionales vinculadas a las materias primas son en dólares, las fluctuaciones cambiarias también elevaron el costo de las importaciones de alimentos en esos países.