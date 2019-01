El "shutdown" en EE.UU. priva al mundo de información clave

Los inversores, las autoridades que definen políticas y hasta los productores agropecuarios no reciben los datos económicos clave debido al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que entra en su tercera semana.

Las agencias consideradas "no esenciales" no reciben fondos desde el 22 de diciembre, día en que se estancó en el congreso el enfrentamiento político en torno al muro fronterizo que propone construir el presidente Donald Trump.

Esenciales o no, algunas de las agencias producen datos vitales para los participantes del mercado no sólo de Wall Street, sino de la economía real. Cuanto más se prolongue el shutdown, más confuso se vuelve el mundo para esos usuarios.

El cierre temporal del gobierno impide la producción de cifras sobre la economía norteamericana en un momento en que la Reserva Federal asegura que su política "dependerá particularmente de los datos". Las exportaciones de granos se volvieron imposibles de verificar y el cinturón agrícola está desesperado por calcular las compras chinas de soja.

Ayer, se suponía que la Oficina de Censos daría a conocer los datos de noviembre sobre comercio internacional de productos y servicios. El informe del anterior mes mostró el mayor déficit comercial en una década.

En cambio, la publicación de los datos se pospuso porque la oficina, una división del departamento de Comercio, no recibe fondos.

Las cifras de Comercio son una fuente de datos para elaborar los informes sobre el PBI estadounidense, del cual la última estimación programada era para el 30 de enero antes de que cerrara temporalmente la Oficina de Análisis Económicos.

El departamento de Agricultura estadounidense pospuso la publicación de los informes sobre stocks de granos, producción agrícola, siembras de trigo de verano y oferta y demanda mundial que estaba programada para el viernes. Esos cuatro reportes en general mueven los mercados de futuros de Chicago.

Sara Menker, CEO de Gro Intelligence, una compañía de información agrícola, dijo que los productores agropecuarios que deben ser indemnizados de acuerdo al programa federal de seguro de cosechas necesitan los datos oficiales de producción agrícola para calcular los pagos. "Si no cobran a tiempo, eso impacta en las intenciones de siembra", explicó.

Los informes oficiales sobre las exportaciones de granos se suspendieron justo cuando China empezaba a hacer modestas compras de soja estadounidense en un gesto amistoso hacia la Casa Blanca. Esta semana, misiones chinas y norteamericanas reanudaron las conversaciones comerciales, seis meses después de que Beijing fijó aranceles elevados a la soja norteamericana.

La Commodity Futures Trading Commission detuvo la publicación de datos semanales sobre las posiciones en futuros de tasas de interés, monedas, índices de acciones y materias primas que tienen los operadores. Los informes sobre los "compromisos de los operadores" que publican los entes reguladores de derivados son considerados una veleta del ánimo de los mercados.

Robert Hillman, director de inversiones del grupo Neuron Advisers, dijo que los datos permiten a los administradores de fondos identificar qué tipos de estrategias de inversión serán vulnerables en un shock del mercado. "Eso puede darnos un indicio del riesgo y potencialmente modificar nuestros modelos de riesgo en el mercado", dijo describiendo el cierre del gobierno como "un sufrimiento".

Los bancos y abogados estudian el impacto que tiene el shutdown en las ofertas públicas iniciales y otras emisiones de acciones nuevas. No se esperaba ninguna OPI para las próximas semanas, si bien hay 167 compañías que públicamente declararon su intención de cotizar en bolsa, según MarketWatch.

La falta de actividad quizás refleje incertidumbre en la industria sobre si la Securities and Exchange Commission (SEC) podrá o no completar los trámites administrativos necesarios. "No es normal no tener ninguna OPI en el calendario", aseguró Joseph Grundfest, profesor de la Stanford Law School y ex miembro de la SEC.