El peronismo ocupa todos los espacios en la política argentina

El general Juan Domingo Perón afirmó una vez que todos los argentinos son peronistas. Aunque sus muchos detractores se estremecen ante esta idea, la forma en que se está perfilando la contienda presidencial argentina sugiere que quizás sí tenía razón.

Perón, un ferviente nacionalista con tendencias autoritarias, resaltó tres principios rectores de su partido: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. El peronismo también ha tenido una fuerte conexión con los sindicatos y la política basada en el clientelismo.

Pero es un partido ideológicamente versátil que se desvió abruptamente del neoliberalismo irresponsable de Carlos Menem en la década de 1990, hacia el nacionalismo de izquierda y la autarquía virtual de Cristina Kirchner.

El peronismo tiene una relación íntima con las crisis económicas que afectaron a ese país cada década desde que Perón llegó al poder en 1946. La simple mención del término infunde temor a muchos inversores, que saben muy bien que Argentina acordó más de 20 programas con el FMI en ese período, y casi todos terminaron mal.

Las elecciones presidenciales de octubre podrían decidir el destino del mayor programa de rescate en la historia del FMI -un paquete de u$s 56.000 millones-. Los riesgos no podrían ser mayores.

A muchos argentinos les sorprendió que Macri eligiera a un senador peronista, Miguel Ángel Pichetto, como su compañero de fórmula. Fue algo que se consideró un cumplido indirecto a la fuerza constante del movimiento peronista.

Los mercados acogieron con agrado la decisión porque los analistas creyeron que aumentaría las posibilidades de reelección del presidente y contribuiría a la gobernabilidad en caso de que ganara.

El éxito de Macri en las elecciones dependerá en parte de la fuerza de otra alianza electoral igualmente inesperada. La ex presidenta Cristina Fernández sorprendió a los argentinos al anunciar que esta vez se postularía para vicepresidenta y que había elegido a Alberto Fernández, su poco conocido ex jefe de gabinete, para que se postulara a la presidencia en lugar de ella.

Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard, dijo que quizás el peronismo se ha debilitado un poco, pero que todavía está en "buena forma".

El peronismo es tan caleidoscópico que incluso la coalición de Macri tiene algunas raíces en el partido. Macri pasó 12 años al frente del club de fútbol Boca Juniors, que es, según Levitsky, una "institución realmente peronista".

"Macri se diferencia de otros no peronistas porque siempre reconoció que es políticamente útil diluir las líneas entre el peronismo y el anti-peronismo, y que no se le perciba como un anti-peronista acérrimo", añadió Levitsky. "Él utiliza símbolos y prácticas peronistas, y desarrolló sagazmente una imagen que no es la de un anti-peronista empedernido".

No está claro si eso será suficiente para que Macri se gane la simpatía de suficientes votantes peronistas para obtener la victoria en octubre.

La elección de Pichetto como compañero de fórmula -al igual que la decisión de Fernández de no postularse a la presidencia -fue motivada más por la audacia política que por la valoración fundamentada, dijo María Esperanza Casullo, politóloga de la Universidad Nacional de Río Negro y señala que, hasta el momento, Pichetto no ha logrado llevar a muchos peronistas destacados a la coalición de Macri.

Julio Bárbaro, un congresista peronista histórico, se mostró pesimista sobre el futuro del peronismo: "Cuando el peronismo está en todas partes, es porque no está en ninguna parte. Ya no es nada", sentencia.