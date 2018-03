El novelista que le pide a Dios "una vida tranquila"

Ramón Fonseca, que también es novelista, descartó la posibilidad de volver a la política local. "Estoy cansado ... Me gustaría tener una vida tranquila", aseguró. "Le pido a Dios eso todos los días".

El abogado Fonseca largó una carcajada frente a la descripción de su bufete que el año pasado hizo Margaret Hodge, quien en aquel entonces presidía la comisión de cuentas públicas en el parlamento británico. Ella había dicho que el estudio trataba con "clientes canallas y despreciables". Los comentarios tuvieron lugar durante una audiencia sobre el uso de Mossack Fonseca por parte del CEO de HSBC Stuart Gulliver para colocar dinero en una cuenta bancaria suiza.

Fonseca anticipó que la tormenta que azota a su firma –y a su país– se disipará.

"Estamos limpiando nuestro nombre", dijo refiriéndose a la eliminación de Panamá de la "lista gris" de países que no combaten los suficiente el lavado de dinero. "Desafortunadamente esto sucede. Esto no es una buena noticia para Panamá".