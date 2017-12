El imperio contraataca

Luego de anunciar la compra en u$s 66.000 millones de la mayor parte de 21st Century Fox, Bob Iger presentó "Los últimos jedi", la nueva película de la saga de la Guerra de las Galaxias. Muy oportuno. El director ejecutivo de Disney evadió las preguntas sobre James Murdoch como su sucesor. Con el respaldo de Rupert Murdoch, su hijo sigue siendo un miembro de la casta, más que un miembro del elenco (como se los llama a los empleados de Disney).

Estas maquinaciones no son más que una nota al pie del Gran Juego del que el acuerdo Disney-Fox forma parte. Se está consolidando un antiguo régimen empresarial para luchar contra los rebeldes, que se extiende desde hace décadas e incluye constelaciones de empresas.

La batalla está muy avanzada en los medios y las comunicaciones. Disney apunta a Netflix, impulsando su propia oferta online directamente a los consumidores. La venta minorista ya es una guerra de trincheras. Las hostilidades apenas empiezan en las industrias farmacéutica y de la salud. Se extenderán a la industria automotriz, ya que las automotrices se agrupan con la esperanza de repeler a Tesla.

Disney es muy fuerte para describir este acuerdo como una defensiva. Claramente es reactivo. El advenimiento de grupos de entretenimiento online con Netflix a la cabeza cortó el nudo gordiano que unía a las productoras, las emisoras y los grupos de cable.

La compra de los estudios de cine y televisión de Fox y gran parte de sus activos de cable y televisión internacionales da a Disney refuerzos para la lucha por atraer espectadores online. Dichos activos incluyen "Los Simpson", varios superhéroes de Marvel y la franquicia de "Avatar". En la última, hippies de piel azul se enfrentan al tipo de fanáticos de las armas que probablemente ven Fox News, cadena con la que se quedarán los Murdoch.

Disney pagará algo menos de lo anticipado: u$s 29 por cada acción de Fox en el capital de Disney a su precio el jueves. El resto de Fox puede valuarse aproximadamente en u$s 8,50 por acción, lo que suma un total de u$s 37,50. Esto equivale a una prima del 35%, considerando ambas partes del acuerdo.

Según el programa de recompra propuesto por Disney, parte de los u$s 52.000 millones por las acciones de Fox tendrían una alternativa de efectivo. Un elevado múltiplo de compra de los activos de Fox de 12 veces el valor de la empresa frente a los beneficios antes de deducciones fijas se reduce a 8,3 veces después de los recortes de costos previstos.

¿Pedir un deseo? Sin duda, hay un poco de esto. Las acciones de Fox cotizaban a apenas u$s 33,50 en la mañana del jueves, lo cual refleja temor de intervención reguladora. La fusión y adquisición no puede hacer nada para ayudar a las partes interesadas si los "caza-monopolios" siguen pensando que la competencia perjudicial está muy, pero muy, lejos, como hace mucho tiempo atrás.