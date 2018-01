El fallo contra Lula no "hará grande a Brasil otra vez"

Luiz Inácio Lula da Silva fue en un momento uno de los presidentes con mayor popularidad en el mundo. En sus dos mandatos que se extendieron desde 2003 hasta 2010, presidió un auge económico que sacó de la pobreza a millones de personas. Pero Lula, tal como se lo conoce, también encabezó un gobierno que hasta uno de sus propios ministros lo describió como el más corrupto de la historia de Brasil.

Esta semana, ese pasado alcanzó al ex líder sindical. El miércoles perdió una apelación que buscaba anular una condena por corrupción. No sólo eso, los tres jueces del tribunal de alzada además agregaron dos años a la sentencia de 10 años de prisión. Si bien da Silva apelará esa decisión, complica seriamente sus posibilidades para ser habilitado como candidato en las elecciones presidenciales programadas para octubre. Como las encuestas indican que podría ganar, el fallo también deja abierto el resultado electoral en Brasil.

Los mercados registraron alzas porque consideran que ahora mejoraron las probabilidades de que el próximo presidente sea pro mercado. Mientras tanto los críticos de da Silva, en alusión al slogan de campaña del presidente norteamericano Donald Trump, tuitearon que la decisión del tribunal "hará grande a Brasil otra vez". Los seguidores se quejaron; aseguran que el fallo forma parte de una conspiración de las élites para evitar que el ex lustrador de zapatos y símbolo de la izquierda gane las elecciones y transite un tercer mandato.

Es notable que un tribunal quizás haya decidido el rumbo de las elecciones presidenciales de Brasil, y no que sean los votantes quienes lo determinen. Pero la noción de que Lula es víctima de una conspiración es equivocada, al igual que su intento de compararse él con Nelson Mandela. En la arrolladora investigación por corrupción, conocida como Lava Jato, un poder judicial admirablemente independiente acusó y condenó a altos políticos de todas las ideologías.

Michel Temer, el presidente de centroderecha, también está acusado de recibir coimas. Si hay algún sesgo en el poder judicial más bien proviene de la mentalidad conservadora profesional que tienen los fiscales y jueces. Por capacitación y temperamento, es gente del derecho.

Muchos opositores de Lula también están equivocados si se alegran tanto. Incluso su rival de siempre, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, dijo que su potencial encarcelamiento sería negativo para el país. Brasil, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, necesita tener un partido de centroizquierda fuerte, como el PT; la condena de Lula sencillamente lo debilita aún más. Su inhabilitación como candidato polarizará aún más una contienda electoral ya polarizada. Lula prometió seguir adelante con su candidatura hasta que esté totalmente agotado el proceso de apelación. Casi seguramente habrá protestas callejeras en las grandes ciudades.

Los mercados también quizás se precipitaron. Bien podría ocurrir que esta probable inhabilitación electoral aumente las chances de que el próximo presidente seguirá adelante con las duras reformas fiscales que tanto necesita Brasil para ordenar las finanzas públicas. Sin embargo, es igual de probable que la polarización juegue en contra al momento de aprobar tales medidas.

El dramatismo en torno al fallo judicial demuestra la profundidad de la furia que siente el pueblo brasileño. El país está enojado: con la corrupción, con la agobiante recesión que sólo ahora está llegando a su fin, y especialmente con los políticos, con todos ellos.

Más que nada, las ramificaciones de la potencial inhabilitación electoral de Lula revelan un vacío de liderazgo en el corazón de Brasil, y la ausencia de alternativas.

Es notable que un país tan carismático como Brasil no haya producido una nueva generación de políticos digna de su nombre. Actualmente segundo en las encuestas se ubica Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército cuyas opiniones convierten en moderados los tuits de Trump. Eso no es bueno, es triste. A sólo nueve meses de las elecciones, también es preocupante.