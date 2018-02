El creador de Snapchat, Evan Spiegel, ganó u$s 638 millones el año pasado

Evan Spiegel, CEO de Snap, tiene un patrimonio de u$s 3800 millones

Evan Spiegel, el multimillonario creador de Snapchat, probablemente sea coronado como el CEO norteamericano mejor pago de los Estados Unidos en 2017. Su remuneración total fue de u$s 638 millones.

Cuando la controlante de la aplicación comenzó a cotizar en Bolsa en marzo del año pasado, Spiegel recibió una inmensa recompensa en acciones por única vez, valuada en u$s 637 millones a fines del año pasado.

Además del premio en acciones, Spiegel cobró más de u$s 1 millón en pagos adicionales vinculados con primas de seguros de vida y cobertura médica, honorarios legales y más de u$s 500.000 millones por gasto en seguridad personal.

Según Equilar, una firma de investigaciones que hace el seguimiento de los salarios de ejecutivos, la retribución de Spiegel es lejos la más elevada en varios años, ya que incluso supera el premio que recibió Tim Cook cuando asumió como CEO de Apple en 2011 en reemplazo de Steve Jobs. Las acciones restringidas de Cook, las cuales le fueron otorgadas a diez años, valían u$s 376 millones en aquel entonces.

"Nos resulta muy raro un premio tan grande", dijo Dan Marcec, director de comunicaciones en Equilar, refiriéndose a la remuneración de Spiegel. "Nos sorprendería ver una más elevada para 2017".

Tal como se reveló originalmente en el prospecto de Snap el año pasado, la recompensa de Spiegel se otorga en unidades de acciones restringidas a las que tendrá derecho cada tres meses durante tres años hasta noviembre de 2020.

Al mismo tiempo, el ejecutivo de 27 años, cuyo patrimonio neto está estimado según Forbes en u$s 3800 millones, subió su remuneración anual de u$s 500.000 a u$s 1 millón. Ese aumento se determinó después de que se conocieron medidas similares respecto de sus salarios tomadas por fundadores de compañías tecnológicas que retienen una porción significativa de su riqueza en el capital accionario de la empresa, incluyendo Mark Zuckerberg de Facebook y Larry Page de Alphabet.

Los premios en acciones por única vez no son inusuales para los máximos responsables de una compañía que empieza a cotizar en Bolsa. El CEO de GoPro Nick Woodman recibió un paquete similar, por valor de u$s 285 millones en aquel entonces, cuando el fabricante de cámaras de acción realizó su primera oferta pública de acciones en 2014. La recompensa convirtió a Woodman en el ejecutivo norteamericano mejor pago ese año, pero las acciones de GoPro desde entonces perdieron más del 90% de su valor.

El momento elegido para la retribución y su magnitud podrían caer mal entre los accionistas de Snap, que esta semana soportaron otro derrumbe en el precio de sus acciones, y hasta entre algunos usuarios de Snapchat que se están quejando de su reciente rediseño.

Kylie Jenner, una de las celebridades más seguidas en Snapchat, se unió al coro de críticas esta semana. "Alguien más ya no abre el Snapchat?, ¿O soy sólo yo? Ufa, es tan triste", tuiteó. Se dijo que por culpa de su posteo en Twitter las acciones de Snap cayeron 8% ayer a la mañana, lo que barrió con u$s 1000 millones de su valor bursátil y colocó los papeles en apenas centavos por encima del u$s 17, el precio de su oferta inicial.

A principios de esta semana, las acciones de Snap se vieron golpeadas después de la rebaja de su calificación proveniente de los analistas de Citi, que citaron el "significativo aumento de reviews negativas de la app" después del rediseño como principal motivo para modificar su recomendación de "neutral" a "vender".

Snap reconoció que la nueva apariencia "recibió malos comentarios en la prensa y en las reviews de las tiendas de apps" en un agregado a la sección de "factores de riesgo" de su presentación de ayer.

El capital accionario de Snap tuvo un mes volátil. A principios de febrero, sus acciones subieron 38% en un solo día después de superar los pronósticos de Wall Street por primera vez desde su debut en la Bolsa.