El alza sostenida del mercado de acciones tienta a más empresas a debutar en Bolsa

Las ofertas públicas de acciones (OPA) en Estados Unidos tuvieron el comienzo de año más sólido de la historia debido a que el alza sostenida del mercado de acciones tienta a las compañías a debutar en la Bolsa.

Según Dealogic, las sociedades recaudaron casi u$s 8000 millones en OPA en lo que va de este año, la cifra más elevada desde que se comenzó a recopilar datos del mercado en 1995. En 17, el número de colocaciones primarias de acciones es el más alto a esta altura del año desde 1996.

La seguidilla de operaciones brinda cierta esperanza a los banqueros y reguladores, después de años de temor a que las empresas estuvieran perdiendo interés en abrirse a la Bolsa o que encontraran los requisitos demasiado onerosos.

La tendencia alcista de las acciones norteamericanas, las cuales generaron prácticamente una ganancia de 20% para los inversores el año pasado, se ha prolongado en lo va de 2018, lo que sentó las bases para que las compañías hagan un debut en la Bolsa.

"Las valuaciones en el mercado son relativamente altas", dijo Vince Rivers, gestor de carteras en JO Hambro. "Parece que es un buen momento para empezar a cotizar en Bolsa si es que uno estaba esperando para hacerlo".

"La reforma impositiva probablemente ayudó en que ya está decidida y fuera del camino la reforma impositiva, por lo que las compañías pueden salir a Bolsa sabiendo cuál es su situación tributaria", aseguró Matthew Kennedy, analista de Renaissance Capital, que dirige OPA focalizadas en fondos cotizados. "Que ya no esté esa incertidumbre ayuda", agregó.

Sin embargo, el desempeño de las colocaciones primarias de este año ha sido variado, lo que indica que los inversores siguen distinguiendo por precio.

ADT, la compañía de seguridad residencial respaldada por el grupo de inversiones Apollo, cayó 15% en su primera semana de cotización bursátil, el peor desempeño para una OPA estadounidense superior a u$s 1000 millones desde que ZTO Express perdió 18% en su primera semana en octubre de 2016, según datos de Dealogic.

Pero PagSeguro Digital, una compañía de pagos brasileña, trepó 36% en su primer día de cotización, la mejor "sorpresa" de un día para una OPA superior a u$s 1000 millón desde Snap, el dueño de la aplicación Snapchat el marzo pasado.

Rivers dijo que no espera que el mal desempeño de ADT les quite a los inversores el interés por las OPA. "No creo que tenga impacto psicológico," agregó. "Sería más preocupante si fuera un Blue Apron o Snap, una OPA interesante en un segmento innovador. Si, por ejemplo, Dropbox saliera a Bolsa y no le fuera bien, ahí sí quizás tiene un impacto".

Tanto Blue Apron como Snap están cotizando por debajo de los valores de sus OPA.

Algunas compañías tecnológicas grandes están preparando el terreno para debutar en la Bolsa este año.

La compañía norteamericana de servicios de almacenamiento en la nube Dropbox presentó ante los reguladores documentación confidencial para hacer una OPA; y la firma de streaming de música Spotify también está entregando el papeleo para cotizar directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York, algo bastante inusual. Las acciones de esta última cotizarán en el mercado abierto sin pasar por el proceso habitual que requieren las OPA.