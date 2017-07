El Reino Unido y EE.UU. preparan un acuerdo post Brexit

Donald Trump promocionó los planes de su gobierno para negociar un "importante acuerdo comercial" con el Reino Unido a la vez que reavivó las guerras comerciales retóricas con Bruselas al arremeter contra una UE "muy proteccionista.

La intervención se produjo como parte de un aluvión de tuits y reforzó la visión radicalmente diferente del Reino Unido y la UE que el presidente de Estados Unidos tiene respecto de su predecesor, Barack Obama. Obama advirtió una vez que el Reino Unido pasaría al final de la cola en las negociaciones comerciales si abandonaba la UE.

"Estamos trabajando en un gran acuerdo comercial con el Reino Unido; puede ser algo muy grande y emocionante. ¡Empleos! La Unión Europea es muy proteccionista con EE.UU. "Paren", tuiteó el presidente Trump.

El apoyo de Trump se produjo cuando Liam Fox, el ministro de comercio del Reino Unido, se dirigía a los miembros del Congreso en el segundo día de una visita a Washington para iniciar discusiones preliminares sobre un acuerdo comercial, incluso cuando las conversaciones entre la UE y Estados Unidos llevadas a cabo por Obama fueron congeladas por la nueva administración.

Pero también socavó los esfuerzos del gobierno de May y Robert Lighthizer, el representante comercial de Trump, para reducir las expectativas de cualquier acuerdo inminente entre Estados Unidos y el Reino Unido, incluso cuando la oposición a este empieza a aflorar en Gran Bretaña. El Reino Unido no puede mantener negociaciones comerciales con otros países hasta que abandone la UE. Ninguna negociación sustancial podría comenzar hasta después de que se vaya de la UE en marzo de 2019; sin embargo, Fox señaló que estas podrían avanzar rápidamente y celebrarse en paralelo.

Fox divulgó un informe sobre el comercio del Reino Unido con todos los distritos de EE.UU., con el objetivo de reforzar la importancia de la relación comercial entre ambos países, que hoy equivale a más de u$s 200.000 millones al año.