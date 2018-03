Economistas publican documento a favor de que Gran Bretaña abandone la UE

El consenso entre los economistas de que la salida de Gran Bretaña de la UE sería perjudicial para su economía se quebró esta semana con la publicación de un panfleto del grupo llamado Economistas por el Brexit. El mismo rechaza las "tonterías económicas" del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional, la London School of Economics y de la OCDE. En cambio, ocho economistas señalan que si Gran Bretaña abandona la UE "tendrá ventajas económicas neta mensurables".

Ese grupo de economistas está compuesto por ex asesores especiales de gobiernos conservadores, el actual asesor económico del alcalde de Londres Boris Johnson, y algunos economistas de empresas. Pero ¿se sostiene su posición?

¿Está explicada con claridad la alternativa para la UE? Sí. Si bien no está explícito en el documento, los economistas coinciden en un modelo de comercio que no imita a Noruega, Suiza, Canadá o Albania. En cambio, Gran Bretaña se retiraría de la UE, exportaría a todos los países rigiéndose por la Organización Mundial de Comercio pero no impondría aranceles comerciales a ninguna nación.

¿Se puede lograr eso rápidamente? Sí. Simplemente "irse de la UE", como dice el documento, no requiere ningún acuerdo con Bruselas. Gran Bretaña no impondría aranceles a las importaciones cualquiera sea el país del que provengan, pero enfrentaría las barreras que eligieron fijar a las exportaciones británicas en tanto cumplan con las normas de la OMC.

¿De dónde provienen las ganancias económicas? Se supone que provienen de los beneficios a los consumidores cuando ya no fije aranceles sobre importaciones provenientes de afuera de la UE, de la eliminación de las regulaciones de la UE sobre el medio ambiente, la igualdad de género y horario laboral, sin que se vean perjudicadas las exportaciones británicas o la City de Londres.

¿Los ocho economistas están de acuerdo entre sí? No. La mayoría –excepto Patrick Minford, catedrático de Cardiff– cree que el shock de abandonar la UE será desestabilizador. Algunos en privado expresan dudas sobre la idea de que el Reino Unido abrace unilateralmente el libre comercio sin buscar un acuerdo con la UE.

¿Es coherente el documento internamente? No siempre. Algunos de sus ensayos incluidos en el documento prevén que será beneficioso exponer la agricultura y la manufactura a la competencia global, porque la pérdida de puestos de trabajo "será reemplazada por un crecimiento mayor del empleo en otros sectores". Pero otras partes del documento mencionan "subsidios directos a los productores agrícolas para proteger el empleo en industrias poco competitivas. Es coherente en su conclusión general en cuanto a que pertenecer a la UE es negativo para Gran Bretaña en el largo plazo.

El problema es que el modelo que proponen parece ser teóricamente coherente con un mundo que en la realidad no existe. En este modelo, la competencia es perfecta.