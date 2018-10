EE.UU. precisa ayuda saudita para que no suba la nafta por sanciones a Irán

Hace 45 años que Arabia Saudita se mantiene leal al mantra de nunca usar su poder como mayor exportador mundial de petróleo para amenazar a sus aliados occidentales.

Pero presionado por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, este fin de semana estuvo cerca de desafiar esa postura de décadas: advirtió que podría contraatacar si fuera blanco de Estados Unidos aprovechando su "rol influyente y vital" en la economía mundial.

Para un mercado afectado por preocupaciones desde las renovadas sanciones de EE.UU. contra Irán hasta el derrumbe de la producción de crudo de Venezuela, los comentarios provenientes de Arabia Saudita llegaron como un duro recordatorio de su inmenso rol en los mercados de energía, pero también reflejan un signo de interrogación sobre la estabilidad de su política en un momento de cambios constantes en el reino.

Si bien Arabia Saudita el lunes rápidamente entró en modo control de daños, con el ministro de Energía Khalid al-Falih repitiendo el compromiso del país con mantener bien abastecidos los mercados, algunos en el sector todavía no están tranquilos tras la impulsiva declaración proveniente de los altos mandos.

"Es bastante extraordinario porque los sauditas históricamente trataron de mantener separadas la política y la economía, pero en este momento intentan recordarle al mundo cuál es su fortaleza", dijo Gary Ross, observador de la industria que dirige Block Gold LLC. "Es poco característico pero refleja el nuevo liderazgo del reino", agregó, refiriéndose al príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MbS.

El príncipe, que es el siguiente en la línea de sucesión tras su padre el Rey Salman, intentó mostrarse como un reformista, mientras a su vez se convirtió en quien toma las principales decisiones sobre todos los temas, desde petróleo hasta la política militar.

Pero si bien pocos dudan de la capacidad de MbS de dominar los mercados petroleros el reino bombea más de 11% del crudo mundial y exporta al menos 7,5 millones de barriles diarios, la mayoría de los observadores cree que usar abiertamente el petróleo como un arma sería ir demasiado lejos.

"Si bien los precios en los surtidores de EE.UU. subirían si Araba Saudita redujera el suministro de crudo, el uso del petróleo como arma también perjudicaría a los mismos sauditas", dijo Jason Bordoff, ex asesor del presidente Barack Obama que fundó el Centro de Política Energética Global en la Universidad de Columbia. "Aceleraría la transición hacia alternativas como vehículos eléctricos y socavaría la reputación que, hace décadas desde 1973, viene cultivando Arabia Saudita como proveedor confiable".

Para el reino, se avecina la historia de 1973. En aquel entonces, se unió a un embargo petrolero contra países que parecían apoyar a Israel en la guerra de Yom Kippur. Si bien el resultante salto en los precios de la energía se recuerda con dolor en Occidente, el daño a largo plazo fue mucho peor para los productores, dado que las medidas de conservación finalmente redujeron la demanda de crudo en muchos países.

Pero la presión proveniente de Estados Unidos, incluyendo la posible imposición de sanciones económicas u otras medidas por el caso Khashoggi, todavía hoy podría modificar los cálculos de Riad. Si bien es poco probable que recorte las exportaciones de petróleo explícitamente o apunte a Norteamérica de manera aislada, podría tomar alguna acción más sutil.

Arabia Saudita viene aumentando la producción de petróleo desde principios de este verano boreal, mayormente como respuesta al pedido de ayuda del presidente estadounidense, Donald Trump, para elevar el abastecimiento al mercado antes de que el mes próximo entren en vigencia las sanciones contra los 2,5 millones b/d que exporta Irán. Desde mayo subió la producción prácticamente de 700.000 b/d a 10,7 millones b/d, y Falih prometió que el bombeo seguiría subiendo el mes próximo.

Pero la decisión del reino de hacer algo más quizás se debilite si siente que ha sido blanco de EE.UU. Muchos observadores del sector creen que Arabia Saudita está bombeando cerca del nivel máximo posible sin invertir cientos de millones de dólares en perforar más sus yacimientos.

EE.UU. también estuvo presionando a Arabia Saudita para que llegue a una resolución con Kuwait sobre la llamada "zona neutral" donde comparten producción petrolera. Por una disputa territorial, en los últimos cuatro años se dejaron de producir cerca de 500.000 b/d.

Si las relaciones con EE.UU. se deterioraran, Arabia Saudita quizá esté menos ansioso por encontrarle una solución rápida a esa cuestión de larga data, esencialmente manteniendo fuera del mercado los barriles adicionales sin cambiar oficialmente la política de producción.

Otros ven la amenaza de la llamada Ley NOPEP (no carteles de países exportadores y productores de petróleo) en Washington, que permitiría a EE.UU. iniciar juicios antimonopolio contra miembros de la OPEP, lo que contendría a los sauditas. No recibió el apoyo de los anteriores presidentes, pero podría tener el respaldo de Trump si los precios del petróleo se disparan.

Bob McNally, un ex asesor en temas energéticos del presidente George W. Bush, dijo que los dos países siguen dependiendo demasiado uno del otro como para no tratar de resolver la situación, pero Trump en soledad quizás no pueda evitar una escalada si el Congreso presiona para que se endurezca la postura.

La declaración de Riad no debería ignorarse por completo. "Riad creyó conveniente recordarle a EE.UU. que mientras Arabia Saudita depende de EE.UU. para su seguridad, EE.UU. depende de Arabia Saudita para mantener estables los precios de la nafta en las estaciones de servicio", dijo McNally, que dirige la consultora en energía Rapidan.