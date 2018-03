Despiadada carta contra Trump de expertos en política exterior

Mientras el magnate de las propiedades se acerca a su nominación partidaria, varias docenas de republicanos expertos en política exterior acusaron a Donald Trump de ser "esencialmente deshonesto" y "no apto" para ser presidente.

Los 60 firmantes de una despiadada carta publicada el miércoles –entre los que se encuentra Robert Zoellick, ex subsecretario de Estado que asesoraba a Jeb Bush– prometieron "trabajar enérgicamente para evitar la elección" de Trump.

"Como republicanos leales y comprometidos, no podemos apoyar una candidatura encabezada por Trump", escriben. La carta fue publicada en el sitio web de política exterior War on the Rocks.

Entre quienes también pusieron su nombre en el texto están el ex secretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff; los ex altos funcionarios del Pentágono Eric Edelman y Dov Zakheim; el ex alto funcionario del departamento de Estado Philip Zelikow; y Peter Feaver, ahora en la Universidad de Duke pero que trabajó en la Casa Blanca durante las presidencias de George W. Bush y Bill Clinton.

Según el texto, Trump tiene una visión de Estados Unicos que es "extremadamente inconsistente". Asegura que el claro favorito para la nominación republicana "pasa del aislacionismo al aventurismo militar en el espacio de una oración".

"Hay que detener a Trump", dijo Zakheim. "En el extranjero se están tomando muy en serio sus palabras. Ha provocado el enojo de nuestros aliados de América central, Europa, este de Asia y Medio Oriente. Ésta no es una receta de liderazgo norteamericano".

La misiva llega días después de que Michael Hayden, ex director de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, advirtiera que los comandantes militares norteamericanos podían negarse a recibir órdenes si, como comandante en jefe, Trump aplica algunas de las políticas que mencionó. Hayden citó el ejemplo de Trump diciendo que mataría a los familiares de terroristas, lo cual estaría en contra del derecho internacional. Y agregó que muchos de nuestros altos oficiales más talentosos están decididos a renunciar o retirarse "si el magnate de Nueva York llega a la Oficina Oval".

El avance de Trump causa preocupación en la comunidad local de expertos en política exterior, en particular entre aquellos que creen que intentará aplicar la postura aislacionista asociada a Robert Talf, el senador conservador que sin suerte se presentó para la nominación republicana durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

Eliot Cohen, ex alto funcionario del departamento de Estado durante la administración de George W Bush, escribió la semana pasada en American Interest que "el Partido Republicano tal como lo conocermos podría morir de Trump". Criticó a otros republicanos que analizan trabajar para su campaña. "Al igual que los burócratas franceses en la era de Vichy, o los aristócratas italianos en la era de Mussolini, ya están diciendo cosas como: ‘puedo hacer que (Trump) no sea tan malo’".