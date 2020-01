Davos 2020: las 5 cuestiones que marcarán la agenda

Líderes mundiales, altos directivos, pensadores y famosos se reunirán en la montaña suiza de Davos para asistir al Foro Económico Mundial que se organiza todos los años. Este evento, que empieza mañana, se ha ganado una merecida reputación como encuentro de altura en el que las élites mundiales pontifican en torno a los ejes sobre los que Klaus Shwab fundó el Foro, desde la (des)globalización a la cuarta revolución industrial.

Este año, en el que el Foro cumple su cincuenta aniversario, una nueva emergencia pende sobre la ciudad alpina. Los inciertos pronósticos en relación al crecimiento de la economía global, el futuro del multilateralismo y el orden geopolítico afrontan nuevos e importantes desafíos. Pero, sin duda, es el cambio climático y los riesgos que conlleva para el medio ambiente el asunto que, por primera vez, va a ocupar la mayor parte de las ponencias este año.

¿Será amable Donald Trump?

El cierre parcial de la administración mantuvo a Donald Trump lejos de Davos el año pasado pero, en 2018, el presidente de Estados Unidos utilizó su discurso en el Foro para mostrarse combativo con el comercio mundial, un signo temprano de los conflictos comerciales que estaban por llegar.

Teniendo en cuenta que Trump firmó la ´primera fase de la paz comercial con China la semana pasada, es previsible que el presidente de Estados Unidos utilice un tono más amable en el evento de este año. La semana pasada aseguró: "Queremos que todos esos líderes empresariales que van a participar en Davos vengan a Estados Unidos". Todo lo que haga o diga Trump será analizado en términos geopolíticos; su orden de asesinar al general iraní Qassem Soleimani en Irak ha incrementado la inestabilidad en Oriente Próximo.

Davos también será el escenario en el que los líderes mundiales, incluidos la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encontrarán cara a cara por primera vez este año para discutir asuntos relacionados con el crecimiento. No obstante, no estarán todos. El francés Emmanuel Macron y el canadiense Justin Trudeau no asistirán, mientras que, por parte del gobierno británico, el primer ministro, Boris Johnson, enviará como representante a su ministro de Asuntos Exteriores, Sajid Javid.

La presencia de Trump en este escenario global supondrá también un gran contraste con los problemas que el presidente afronta en Washington, con la apertura del proceso de impeachment que comenzará mañana en el Senado estadounidense, pocas horas después de su discurso.

¿Se recuperará la economía global?

A pesar de que Trump ha dado un paso atrás en la guerra comercial, las tensiones abiertas por su administración en este ámbito siguen arrojando incertidumbre en relación al crecimiento de la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI ) citó las barreras comerciales como argumento principal para recortar sus previsiones de crecimiento el pasado otoño (boreal). En relación a ese informe, en el publicado hoy hizo una revisión a la baja de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales respectivamente, en la proyección de crecimiento de la economía mundial: para 2020 -ahora de 3,3%- y para 2021 -de 3,4%-.

Hace unos días, el Banco Mundial también redujo su estimación de crecimiento mundial para este año; en concreto, la rebajó dos décimas, hasta el 2,5%, alertando de que el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no tendrá efectos inmediatos en el desarrollo económico.

Estos pronósticos dejan a los asistentes al Foro de Davos con el debate abierto en torno a si es necesario aplicar nuevos estímulos económicos y, en ese caso, si la responsabilidad de ponerlos en marcha debería recaer sobre los gobiernos o, por el contrario, sobre los bancos centrales.

¿Habrá compromisos sustanciales por parte de las empresas?

El tema elegido como eje de la reunión de este año -"accionistas en favor de un mundo sostenible e inclusivo"-, refleja que muchos directores ejecutivos de grandes compañías han comenzado a prestar más atención no sólo a las necesidades de sus empleados y de sus clientes sino también a las de sus accionistas y a las del medio ambiente. "La cuestión central tiene que ver con la gobernanza de los accionistas", aseguró el veterano abogado de Wall Street, Marty Lipton.

La carta firmada el año pasado por 181 directores ejecutivos de grandes compañías de Estados Unidos simbolizó el cambio que se ha experimentado en los últimos años en la cultura empresarial y que ha derivado en la supremacía del accionista. Lipton reclamó que esa retórica fuera plasmada en acciones, especialmente por parte de los grandes inversores, en la estela de la decisión tomada por BlackRock la semana pasada.

Las Big Four tienen previsto lanzar una iniciativa para cuantificar cómo y en qué medida las grandes compañías contribuyen a los objetivos de sostenibilidad marcados por la ONU. La activista climática, Greta Thunberg -que asistirá el Foro- exigirá a los líderes mundiales y empresariales que reduzcan a la mitad sus inversiones en energías fósiles y que eliminen las subvenciones a este tipo de combustible.

¿Pueden las grandes tecnológicas 'hacer el bien'?

Desde la privacidad de los datos personales a la fiscalidad, hay muchas cuestiones candentes para los ejecutivos de las grandes tecnológicas que acudirán a Davos. Satya Nadella, primer ejecutivo de Microsoft, anunció la semana pasada que la compañía se ha marcado como objetivo ser "negativa en carbón" en una década.

Los máximos responsables de Google, Sundar Pichai, y de Huawei, Ren Zhengfei, participarán en el Foro. Y la directora de Operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, se reunirá con periodistas y editores en un espacio propio para convencerlos de que la compañía puede contribuir a "unir el mundo". Todo un reto, habida cuenta de que un reciente estudio elaborado por Media Tenor asegura que el sector tecnológico está empezado a ser visto por la ciudadanía con el mismo escepticismo que la industria del tabaco o la financiera".

¿Sustituirán los paseos a la huella de carbono?

La organización ha instado este año a los participantes a viajar hasta Davos utilizando medios de transporte de bajas emisiones. Además, les va a regalar zapatillas de senderismo para animarlos a caminar en lugar de utilizar el coche.

El esfuerzo en favor de la sostenibilidad se ha extendido hasta al cátering; se ha pedido a las empresas que sirven la comida que no incluyan alimentos lujosos y se ha reservado un día para los menúes vegetarianos y para "descubrir proteínas alternativas". Y a las empresas que van a organizar eventos dentro del Foro también se les ha pedido que consideren la opción de ofrecer a sus invitados vinos locales e infusiones de hierbas suizas en lugar de bebidas de importación. Además, este año se ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en plantar un billón de árboles en diez años y se van a utilizar en la decoración alfombras elaboradas con redes de pesca recicladas.