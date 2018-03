Credit Suisse reporta primeras pérdidas anuales desde 2008

Las acciones de Credit Suisse retrocedieron a su nivel más bajo en 24 años. La primera pérdida anual que registra el banco suizo desde 2008 recalca el sufrimiento que provocan las condiciones del mercado a la industria financiera.

Los inversores hicieron caer las acciones estadounidenses del sector más de 11% en lo que va de este año y en el caso de los papeles de bancos europeos el retroceso es de casi 20%. A nivel global, el sector financiero es el que tuvo peor desempeño en el índice MSCI World desde que empezó 2016.

Las acciones de bancos se vieron perjudicadas por los temores en torno a su exposición al sector energético norteamericano, la agitación de los mercados, las crecientes expectativas de que la Fed demorará las subas de tasas y a que otros banco centrales ablandarán más la política monetaria. Eso podría desinflar los ya bajos rendimientos de los bonos y nublar el panorama de ganancias para los bancos.

El CEO de Credit Suisse Tidjane Thiam, después de prometer que redoblará los recortes de costos, advirtió que éste es un momento "particularmente difícil" para los bancos.

"Claramente el clima se deterioró en gran medida durante el cuarto trimestre de 2015 y no queda claro cuándo las actuales tendencias negativas en los mercados financieros y en la economía mundial podrían empezar a ceder", aseguró.

Esa advertencia se produce después de que los resultados de 2015 recién anunciados por sus rivales europeos Deutsche Bank y UBS mostraran pronunciadas caídas de las ganancias del cuarto trimestre.

Michael Hartnett, estratega de inversiones jefe en Bank of America Merill Lynch, señaló que las tasas de interés negativas en la eurozona y Japón están "aplastando" a las acciones de los bancos. Aconsejó a sus clientes aprovechar cualquier rebote para vender los activos más riesgosos hasta que haya una "respuesta de política global coordinada y agresiva".

Las 90 principales acciones del sector financiero estadounidense perdieron en total cerca de u$s 330.000 millones de su valor en 2016. La capitalización bursátil de Morgan Stanley, Citigroup y Bank of America se redujo al menos 20%.

Marty Mosby, analista de Sparks, señaló que las valuaciones de los bancos implican "que nos estamos dirigiendo hacia otra recesión, con otra vez posibilidades de una crisis financiera". Pero agregó: "Si los bancos pueden demostrar que pueden con esto, habrán demostrado que hubo un verdadero cambio en la manera en que hacen negocios. No todas las recesiones tienen que conducir a una crisis financiera".