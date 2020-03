Coronavirus: qué medidas toman las grandes economías para mitigar el impacto del coronavirus

Ante el actual torbellino económico que podría ser más doloroso que la crisis financiera de 2008, se le pide a los líderes mundiales a que den una respuesta fiscal sólida y coordinada para proteger a las empresas y los hogares del impacto del brote de coronavirus.

Sin embargo, hasta ahora las propuestas de las autoridades nacionales carecen de la sincronización paneuropea que se vio durante la crisis financiera de 2008. En aquel entonces, la UE puso en marcha un programa de gasto de 200.000 millones de euros coordinado por Bruselas y los estados miembros de la UE, el equivalente al 1,5% del PBI del bloque.

Otros países rociaron a su población con dinero, como el plan de Hong Kong de entregar 10.000 dólares de Hong Kong a cada ciudadano. Sin embargo, en Europa, pocos economistas piensan que éste sea el momento adecuado para un gran estímulo fiscal, dado que muchos Estados de la UE están paralizados, por lo que millones de personas no pueden salir a gastar.

Los ministros de Economía de la eurozona dijeron que habían acordado para 2020 medidas fiscales equivalentes al 2% del PBI en promedio para sostener la economía, además de líneas de liquidez de al menos el 13% del PBI que comprenden sistemas públicos de garantía del crédito y prórroga de impuestos.

Las principales medidas anunciadas hasta ahora por algunas de las mayores economías del mundo son:

Alemania

* El gobierno está aprobando un presupuesto "suplementario" de emergencia de 156.000 millones de euros para 2020. Esto incluye un plan de 50.000 millones de euros para otorgar subsidios directos a las pequeñas empresas y a los trabajadores independientes que perdieron acceso al crédito bancario. Las empresas con hasta cinco empleados están habilitadas para recibir un pago único de 9.000 euros durante tres meses. Las que tengan hasta 10 empleados recibirán 15.000 euros.

* Berlín también está creando un fondo de rescate de 500.000 millones de euros para recapitalizar las grandes empresas con más de 250 empleados que se encuentren en dificultades debido a la pandemia. También podrá adquirir participaciones en dichas empresas.

* Los propietarios de inmuebles ya no podrán desalojar a los inquilinos que se atrasen en el pago de sus alquileres debido a la crisis del coronavirus.

* El gobierno prometió a las empresas castigadas por la pandemia brindarles liquidez ilimitada en forma de préstamos otorgados por el banco estatal de desarrollo KfW. El Estado será responsable del 90% de cada préstamo, los propios bancos de las compañías del 10% restante.

*Berlín está ampliando su programa de créditos a la exportación y otras garantías para ayudar a las empresas en crisis, y les permitirá diferir el pago de impuestos por "miles de millones de euros".

Francia

* El presidente francés Emmanuel Macron ha prometido apoyo presupuestario ilimitado para empresas y empleados afectados por la pandemia del coronavirus, una estrategia de múltiples frentes que, según Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, costará 45.000 millones de euros.

* Macron lanzó la iniciativa, que incluye un mecanismo "excepcional y masivo" para sostener a los trabajadores que fueron suspendidos por las empresas afectadas por la crisis. Se cree que la prórroga para el pago del impuesto de sociedades y los subsidios a los trabajadores despedidos serán los elementos más costosos del conjunto de medidas de Francia.

* Le Maire dijo que las municiones para apuntalar la economía también incluyen 300.000 millones de euros de garantías del Estado francés para préstamos bancarios a empresas y 1 billón de euros de esas garantías provenientes de instituciones europeas.

* Otras medidas consisten en el posible rescate de empresas con participación estatal, como Air France, la prórroga de los pagos del impuesto de sociedades y de la seguridad social, y desembolsos para los padres que no van a trabajar porque tienen que quedarse en casa para cuidar de sus hijos tras el cierre de las escuelas.

* El Ministerio de Finanzas estableció el lunes un fondo de solidaridad para gestionar algunos de los nuevos subsidios.

Italia

* Roberto Gualtieri, ministro de Economía de Italia, ha prometido que "nadie se quedará solo" cuando Roma empiece a distribuir los fondos del paquete de rescate fiscal por 25.000 millones de euros.

* Entre las principales medidas se encuentra otorgar 1.150 millones de euros para el sistema de salud italiano y 1.500 millones de euros para su agencia de protección civil, que se encarga de organizar la respuesta del país ante el coronavirus.

* Se espera que otras medidas incluyan pagos únicos de 500 euros por persona para los trabajadores independientes, la congelación de cualquier despido de trabajadores y una gratificación en efectivo para los italianos que sigan trabajando durante la paralización de las actividades.

*También se espera que el paquete comprenda garantías de préstamo para las empresas afectadas por la crisis y una moratoria para los pagos de préstamos e hipotecas. Sin embargo, los detalles exactos de cómo se estructurarán aún no se dieron a conocer.

* También habrá apoyo financiero para las familias italianas que tengan hijos en casa, y para los taxistas y empleados del correo que sigan trabajando prestando servicios urgentes durante el brote.

* El gobierno italiano también dijo que prestará apoyo a Alitalia, la compañía nacional a la que el Estado ya ha otorgado préstamos por 900 millones de euros desde 2017.

España

* El gobierno español ha anunciado lo que el primer ministro Pedro Sánchez describió como "la mayor movilización de recursos en la historia democrática de España" para combatir el impacto económico de la crisis del coronavirus. La mayor parte del plan del gobierno consiste en 100.000 millones de euros en garantías estatales para préstamos a empresas con el fin de asegurarse de que haya suficiente liquidez, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

* Otros compromisos del gobierno ascenderían a 17.000 millones de euros. Todo el paquete, incluyendo el dinero privado puesto en movimiento por las garantías de préstamo, sería de 200.000 millones de euros.

* Sánchez anunció una moratoria para las cuotas de créditos hipotecarios de personas cuyos ingresos se han visto afectados por la crisis y una moratoria similar para las facturas de servicios públicos.

* Se suspenderán algunos pagos de la seguridad social y se destinarán 600 millones de euros para ayudar a personas vulnerables y aquellas que dependen de los servicios sociales.

Estados Unidos

* La administración Trump y el Congreso acordaron un paquete de estímulo por u$s 2 billones para ayudar al país a hacer frente al brote de coronavirus. El presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley el viernes.

* El paquete incluye una ayuda económica de u$s 1.200 por adulto y u$s 500 por niño, cifras que empiezan a bajar gradualmente a partir de ingresos anuales de u$s 75.000 para individuos y u$s 150.000 dólares para parejas. Se espera que el Tesoro haga depósitos directos y envíe cheques durante las próximas semanas.

* Préstamos para pequeñas empresas por valor de u$s 367.000 millones para ayudarlas enfrentar la pérdida inmediata de ingresos provocada por la crisis. Si las compañías retienen la gran mayoría de sus empleados durante los próximos seis meses no tienen que devolver el dinero.

* La legislación contempla u$s 454.000 millones para líneas de crédito gestionadas por la Reserva Federal con el consentimiento del Tesoro para ayudar a las grandes y medianas empresas a acceder a capital durante la crisis, ofreciendo préstamos, garantías de préstamo y compras de su deuda corporativa.

* La legislación también prevé u$s 58.000 milloness para ayudar al sector aerocomercial mediante préstamos y subvenciones. También reserva u$s 17.000 millones para ayudar a las empresas que son fundamentales para mantener la "seguridad nacional".

Traducción: Mariana Oriolo