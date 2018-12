Construir hogares tecnológicos ya no es un sueño futurista

Al observar los hogares actuales, parece que hemos progresado poco más que para cumplir con las predicciones del siglo pasado de una domesticidad dominada por pantallas, cámaras y dispositivos electrodomésticos o conectados.

En el siglo XXI todavía no se han producido cambios audaces en la vida doméstica, ni se han propuesto transformaciones fundamentales para el futuro. En comparación con la ambición de los diseñadores del pasado, nuestra actitud actual hacia el hogar es tímida. ¿Qué ha cambiado? ¿Hemos perdido la voluntad para determinar cómo podrían ser nuestros hogares?

La curadora Eszter Steierhoffer espera lanzar un desafío. "Lo que me gustaría que hicieran los visitantes es aceptar un desafío", dice ella. "Podemos definir la forma en que vivimos".

"La última vez que pensamos en cómo vivir fue en el siglo XX, con ondas de visión, utopismo, colectivismo", dice Justin McGuirk, curador principal del Museo del Diseño.

Cualquier visión del futuro está arraigada en el momento de su concepción: los planos para la vida colectiva surgieron de las aspiraciones soviéticas; los aparatos milagrosos surgidos del optimismo de la posguerra; y los interiores de la era espacial reflejaron el miedo a la lluvia radiactiva.

Algunas de las ideas más radicales presentadas en la exhibición de Londres se encargaron para una exhibición de 1972 en el MoMA (Museo de Arte Moderno), de Nueva York, llamada Italia: El Nuevo Paisaje Doméstico. En medio de la desilusión posterior a 1968, los diseñadores produjeron críticas contraconsumistas del status quo.

Los "Microentornos" de Ettore Sottsass cuboides del tamaño de una cabina telefónica, cada uno con una función o "habitación" diferente están diseñados para utilizarse, disponerse o dispersarse de cualquier manera, independientemente uno del otro.

Fusionan arquitectura y mobiliario de una manera que libera espacio. También existe una sensación de ruptura en lo estético: parecen cápsulas de supervivencia postapocalípticas, algo que un preparacionista de Silicon Valley podría mantener en el hangar a la espera de un éxodo hacia Marte. Los "Microentornos" de Sottsass están muy lejos de la estética colorida y lúdica que creó con el Memphis Design Group en la década de 1980.

Otra obra creada para la exposición de 1972 es "Supersurface", un trabajo conceptual de Superstudio, el colectivo de diseño italiano. Aquí, "la única manera de pensar en el futuro es borrando todo el pasado histórico y todas las jerarquías", dice Steierhoffer.

"Así que crearon esta cuadrícula misteriosa que redistribuiría los recursos de una forma mucho más horizontal, y permitiría un estilo de vida nómada sin propiedad de objetos y sin mano de obra".

Superstudio no habría sabido nada del Internet, pero sus diseñadores predijeron esencialmente los nómadas digitales de la actualidad, los pocos privilegiados que pueden conectarse a su vida laboral y familiar desde cualquier parte del mundo.

Dadas estas visiones radicales, ¿por qué nuestros hogares físicos apenas han cambiado durante siglos? Según McGuirk, dos factores principales definen nuestra idea de hogar en el siglo XXI: las fuerzas del mercado y la tecnología de hogares inteligentes.

El primero, afirma, ha reclasificado los hogares como activos, lo que a su vez ha llevado a una "tremenda conformidad y conservadurismo". Si una casa es tu pensión de ladrillos y mortero, el plan de cuidado de ancianos y la herencia de tus hijos, todo apilado en una sola parcela, es más probable que protejas tu inversión a que te arriesgues a hacer una reconstrucción experimental.

El segundo la tecnología para el hogar inteligente podría ser la única gran transformación de este siglo. Sin embargo, dice Steierhoffer, "todas estas ideas que la casa estaría controlada por una computadora central, que hay un teléfono con visión se originaron en las ferias comerciales de la década de 1950".

A menudo, la ideología ha cedido el paso a las ganancias. Así como la tecnología ha creado fluidez en el espacio doméstico, haciendo redundantes los estudios, las bibliotecas y los televisores, ha disuelto los límites entre el hogar y el exterior, entre lo privado y lo público.

"Es cierto que ahora tenemos el potencial de vivir vidas nómadas, aunque eso se reduce a la generación y la clase", dice McGuirk. Al igual que con los dispositivos que ahorran mano de obra del siglo pasado, esta multitarea móvil habilitada por la tecnología debería darnos más tiempo libre, sin embargo, "trabajamos más, respondiendo correos electrónicos desde que nos despertamos".

Lo que es más preocupante aún, identifica dispositivos como Amazon Echo y Google Assistant: "una nueva generación de objetos que imbuyen el hogar con un sentido de la conciencia y recopilan una gran cantidad de datos; nuestros hogares se convierten en puntos de recolección de datos".

También se exhiben los bocetos gráficos del director de cine ruso Sergei Eisenstein para La Casa de Cristal, una película que no se realizó.

Estos dibujos, que datan de aproximadamente 1930, son un conjunto de vistas hacia y a través de una casa transparente. Las figuras sentadas se ven desde el piso de abajo, sus pies plantados sobre el techo del espectador, sus cuerpos adoptan formas incongruentes. Éstos son los ángulos desde los cuales se supone que no debemos vernos.

Steierhoffer, en colaboración con McGuirk, quería explorar "la vigilancia en los regímenes totalitarios de principios del siglo XX, y contrastar eso con nuestro sentido de vigilancia corporativa actual que está muy habilitado por nuestros dispositivos conectados", dice.

Los ángulos intrusivos de Eisenstein parecen tan premonitorios de la era digital que surge nuevamente la pregunta: ¿estamos simplemente viviendo el futuro del ayer, o tenemos nuestra propia visión radical del hogar, y cómo podría ser?

Según Home Futures, la respuesta puede ser inclinar el equilibrio de poder del mercado a favor del individuo. Y puede ser algo tan común como una pieza de bricolaje básico, o tan radical como un nuevo enfoque hacia el diseño industrial.

Por ejemplo, en "Herramientas transparentes" de Jesse Howard, los aparatos de bricolaje están fabricados de objetos domésticos fáciles de encontrar, con un manual para que las personas puedan fabricar y reutilizar las piezas.

"Es muy estimulante. Tienes el control", dice Steierhoffer. "Autoprogettazione" de Enzo Mari es una búsqueda similar de la autonomía: instrucciones para construir muebles de madera básicos, como una cama y una silla, ensamblados utilizando solamente martillo y clavos.

En un eco de los "Microentornos" de Sottsass, el estudio belga OpenStructures propone un grupo de diseños modulares, en colaboración con otros diseñadores. Su visión es construir una familia de objetos, cuyas partes sean compatibles, para que se reutilicen y readapten en cualquier número de combinaciones. Es código abierto, circular y democrático, dice Steierhoffer.

Y no es sólo un concepto; algunos de sus productos están a la venta en el Museo del Diseño. "Es la idea de que los muebles no tienen una forma final, sino que pueden evolucionar indefinidamente", dice ella. Después de todo, quizás las visiones más radicales no dependan de la generosidad corporativa.