Conducción republicana busca un candidato que pueda vencer a Trump

El Partido Republicano debe para el mes próximo tener un candidato convencional al cual apoyar, después de que un bando fracturado del establishment ayudó al populista Donald Trump, el magnate de las propiedades, a conseguir una decisiva victoria en New Hampshire.

Los republicanos moderados esperaban que el segundo lugar que obtuvo Trump la semana pasada en Iowa pinchara su aire de invencible. Pero su categórico triunfo en las primarias de New Hampshire, junto al hecho de que no haya surgido aún un claro candidato convencional, ha complicado enormemente las cosas para el Partido, mientras la carrera sigue hacia Carolina del Sur y otros estados sureños de la región conocida como el "cinturón bíblico".

Charlie Black, un veterano asesor de campañas republicanas, dijo que New Hampshire "prolongará la competencia en el carril de los candidatos convencionales" hacia el supermartes el 1 de marzo, fecha en que hay primarias en una docena de estados. "Pero la fecha límite para encolumnarse detrás de un único candidato convencional es el 15 de marzo" explicó, que habrá votaciones en estados como Ohio y Florida con gran cantidad de delegados.

Trump se aseguró el 35% en New Hampshire; más de lo previsto. John Kasich, el moderado gobernador de Ohio que recibió menos de 2% de los votos en Iowa, consiguió 16% en New Hampshire.

Jeb Bush, ex gobernador de Florida, evitó que el estado conocido como "Granite State" se convierta en su cementerio político después de quedar cuarto con 11% detrás de Ted Cruz, el senador ultraconservador de Texas que ganó en Iowa. Apenas superó a Marco Rubio, el senador cubanoamericano que parecía surgir como el favorito del establishment hasta el horrible desempeño que tuvo en un debate el sábado psasdo.

Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey, y Carly Fiorina, ex CEO de Hewlett-Packard, anunciaron ayer que abandonan la carrera después de obtener 7% y 4% respectivamente, el martes. Mientras crecen las presiones para que Ben Carson, que sacó apenas 2% de los votos, también se retire de la contienda.

Cuando los resultados del caucus de Iowa revelaron que Trump había perdido frente a Cruz y apenas había superado a Marco Rubio, senador de Florida, empezó a surgir la idea de que este cubanoamericano era el único político convencional que, a diferencia de Bush, podría derrotar los líderes insurgentes.Pero los resultados de New Hampshire debilitaron seriamente ese cálculo.

Rubio quedó quinto; y Trump ganó en tantos grupos demográficos que el partido republicano ya no puede verlo como un outsider que atrae sólo a los obreros hombres con poca educación.

Vin Weber, ex legislador de Minnesota que apoya a Bush, dijo que Trump "se fortaleció significativamente" por New Hampshire, pero que la carrera "seguirá durante un tiempo". Ahora Cruz y Trump competirán en un carril, mientras que Bush y Kasich pelearán por el manto del establishment.

Rubio también prometió seguir peleando.

Pero la noche le perteneció a Trump, que dio en el clavo cuando el fin de semana le dijo a sus seguidores: "Hace siete meses que soy político. ¿Pueden creerlo?"