Con el recorte de tasas, la Reserva Federal emite una fuerte señal a los mercados

El recorte de tasa de 50 puntos básicos que decretó el martes la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un aire a la estrategia militar de "shock y pavor" que no se veía desde los oscuros días de la crisis financiera.

Fue el más grande desde 2009 y el primero desde 2008 que se produce entre las reuniones regulares que mantiene la entidad. La medida subraya la firmeza de la Reserva Federal comparado como sus pares: transmitió una fuerte señal -el voto del comité de fijación de tasas fue unánime- de que no dudará en hacer lo que esté en sus manos para contener las repercusiones financieras y económicas de la crisis del coronavirus.

Sin embargo, muchos se preguntan cuánto realmente se puede lograr con esa iniciativa. Los economistas señalan que la política monetaria no puede ocuparse del shock de oferta derivado de las personas que se enferman y no pueden viajar o trabajar. El mismo Jay Powell, el presidente de la Fed, dijo que un recorte de tasa no "reducirá el contagio ni reparará una cadena de suministro rota".

Las acciones reaccionaron más con un tambaleo que con euforia. Los papeles primero subieron y luego registraron caídas, lo que sugiere que algunos inversores tomaron la medida de la Fed como una señal del alcance que podría tener el daño económico. Los ecos de la crisis financiera no son tranquilizadores.

Ignorando a los detractores, la Reserva Federal sopesó la importancia de actuar de inmediato. Aunque no puede controlar la evolución de la epidemia, sí puede tener injerencia en las repercusiones financieras, especialmente en la confianza y las expectativas económicas.

El recorte de la tasa en sí mismo debería compensar en cierta medida cualquier contracción del consumo y de la demanda de inversiones proveniente de los temerosos hogares y empresas.

Igual de importante es lo que la Reserva Federal les transmite no sólo la gente y a las compañías sino también a los mercados. Powell le está haciendo saber a la economía que cuando las cosas se pongan difíciles, él estará listo para actuar. Eso disminuye la incertidumbre en torno a la solidez de la respuesta política. Tal como demostró la crisis financiera mundial, si el miedo se apodera de los mercados de crédito y el financiamiento a las empresas se congela, es fundamental contar con una respuesta monetaria enérgica.

Powell ha comunicado que valora cada vez más lo positiva que ha sido la política de estímulo en los rincones marginales del mercado laboral. Eso sugiere que está menos preocupado que otros bancos centrales en cuanto a la necesidad de "normalizar" la política monetaria, lo que ahora hace más fácil dar un giro expansivo.

La declaración de la Reserva Federal insinúa que podrían llegar más recortes. Ahora debería asegurarse de que está listo para cumplir. Uno debería tener la esperanza de que el banco central está trabajando para complementar el ablandamiento general de la política monetaria con herramientas que directamente apunten a las empresas -en particular a las pequeñas y medianas- que están enfrentando restricciones de crédito debido a la manera en que la epidemia ha golpeado su flujo de caja. Tras haber reforzado la confianza general de las empresas y los consumidores, es ahí donde la Reserva Federal debe luego dirigir su atención.

Los otros bancos centrales ahora deben decidir si imitan a la Fed.

El recorte de tasa que decidieron Powell y sus colegas se produjo después de un comunicado de los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de las grandes economías del G7 en el que prometían tomar las medidas adecuadas, pero no llegaron a coordinarlas a nivel internacional. La capacidad de mundo de actuar de manera multilateral se erosionó desde la crisis financiera.

Si el anuncio de la Reserva Federal ejerce presión sobre los demás bancos centrales, quizás logre la coordinación multilateral que la política estadounidense actualmente detesta. Sería aún más útil que alentara al gobierno de Trump a hacer mejor las cosas y a tomar la epidemia con la misma seriedad que lo hacen los bancos centrales de Estados Unidos.