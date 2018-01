Con el ahorro de la reforma tributaria, Walmart subió en EE.UU. el salario mínimo

Walmart aumentó el salario inicial de u$s 9 a u$s 11 la hora trabajada en Estados Unidos. Se trata de la última señal de que las empresas norteamericanas buscan compartir el beneficio que les brindará la reforma fiscal de los republicanos.

Walmart es la cadena de hipermercados más grande del mundo y el mayor empleador privado de Estados Unidos; es fuente de ingresos para 1,5 millones de norteamericanos. La compañía, creada hace 56 años, durante mucho tiempo fue criticada por la manera en que trata a su personal, por lo que esta medida podría ayudar a recomponer su imagen después de que su rival Target el año pasado pasó a pagar u$s 11 la hora del salario mínimo.

Walmart dijo que además de subir el sueldo mínimo, usará el beneficio resultante del recorte de impuestos para extender su programa de licencia por maternidad paga.

"Recién empezamos a evaluar las oportunidades que nos ofrece la reforma tributaria", dijo Doug McMillon, CEO. Walmart se une al creciente número de empresas incluyendo AT&T, American Airlines, Bank of America, Comcast y Wells Fargo que ya anunciaron sus planes para trasladar parte del ahorro impositivo a los trabajadores.

La cadena de hipermercados sostiene que ofrecerá a sus empleadas de jornada completa diez semanas de licencia por maternidad paga y seis para los padres. Walmart también prometió que los empleados que no se beneficien con el aumento salarial recibirán una gratificación única de hasta u$s 1000.

La suba del salario regirá a partir de febrero y sumará unos u$s 300 millones a las proyecciones de costos de la compañía en el ejercicio fiscal a enero de 2019, mientras que las gratificaciones costarán u$s 400 millones en este ejercicio fiscal, informó.

Muchos estados norteamericanos elevaron el salario mínimo en los últimos años, pero sólo un puñado entre ellos California y Massachusetts ya exigen el piso salarial de u$s 11 la hora. El mínimo federal es de u$s 7,25.

Si bien la tasa de desempleo cayó a 4,1%, su nivel más bajo en 17 años, muchos norteamericanos se lamentan de que los salarios no hayan subido lo suficiente. La hora a u$s 11 representa cerca de u$s 22.000 anuales, cifra que coloca a una familia por debajo de la línea de pobreza.

Walmart en 2015 anunció que invertiría u$s 2700 millones en sus empleados subiendo salarios, primero a u$s 9 la hora y luego a u$s 10 para la mayoría de los empleados.