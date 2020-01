Cómo será vivir en el Reino Unido después del Brexit

El día del Brexit modificará la relación del Reino Unido con Europa, cambiará el lugar que ocupa el país en el mundo y dará inicio a una nueva era en las relaciones internacionales. Sin embargo, poco o nada se transformará de inmediato.

El período de transición ofrecerá un puerto seguro temporal mientras Bruselas y Londres discuten cómo será su relación a largo plazo.

Durante ese lapso de 11 meses, el Reino Unido mantendrá muchos de los beneficios y las obligaciones inherentes a la permanencia en la UE: los ciudadanos británicos ya no serán ciudadanos de la UE, pero podrán viajar por la Unión con la misma libertad que antes; los miembros británicos del Parlamento Europeo habrán hecho las valijas, pero el Reino Unido seguirá siendo una parte totalmente integrada del mercado único.

Las realidades del Brexit se verán claramente a fines de este año, cuando termine el período de transición.

¿QUÉ SUCEDERÁ REALMENTE EL 1 DE FEBRERO?

El Reino Unido entrará en un período en el que seguirán rigiendo todas las leyes de la UE, pero será expulsado de las instituciones políticas de la UE: no habrá más diputados en el Parlamento Europeo, ya no tendrá un lugar en la mesa de los líderes de la UE, ya no podrá opinar en los consejos de innumerables organismos técnicos de la Unión.

Gran Bretaña no puede opinar sobre las reglas de la UE que se seguirán aplicando en el país durante los próximos 11 meses. La Comisión Europea tendrá la facultad de investigar violaciones a las leyes del bloque, y el Tribunal de Justicia Europeo podrá fijar multas. El Reino Unido aportará al presupuesto de la UE.

Los ciudadanos británicos que se hayan incorporado a la administración pública europea tendrán derecho a trabajar en ella durante el resto de sus carreras.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS CIUDADANOS?

Los ciudadanos británicos y de la UE seguirán beneficiándose de la libre circulación durante el período de transición.

Tras ese lapso, los británicos que vivan en los 27 estados miembro de la UE tendrán resguardados sus derechos de residencia, sujetos a los procedimientos administrativos que establezca el gobierno nacional.

Corresponde a cada país de la UE decidir cómo llevar a cabo ese ejercicio burocrático, incluida la creación de un nuevo tipo de estátus de residencia para ciudadanos británicos. Los países de la UE-27 deben brindar un documento de residencia digital a quienes tengan derecho a permanecer en el país.

Los expatriados británicos no tendrán plena libertad de movimiento dentro de la Unión pero estarán garantizados los derechos de los ciudadanos británicos en el país de la UE-27 en el que residen.

Esto significa que un ciudadano británico que viva en, por ejemplo, Portugal, no podrá trasladarse a Polonia para ocupar un nuevo puesto de trabajo tan fácilmente como podría hacerlo un ciudadano de la UE. Sin embargo, el Parlamento Europeo instó a que se concedan derechos de libre circulación a los ciudadanos británicos que viven en la UE.

¿QUÉ OCURRE CON LOS CIUDADANOS DE LA UE QUE VIVEN EN REINO UNIDO?

Los 3 millones de ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido tienen hasta junio de 2021 para inscribirse en el programa de solicitud de residencia permanente, que les permite permanecer en Gran Bretaña con los actuales derechos. El programa está abierto a personas que hayan vivido en el país durante al menos cinco años.

Los que no han estado allí el tiempo suficiente pueden solicitar la residencia temporal, que otorga el derecho a vivir y trabajar en Gran Bretaña hasta cinco años. A partir de comienzos de 2021, los ciudadanos de la UE que lleguen al Reino Unido pueden necesitar visa y permiso de trabajo si planean vivir allí.

IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS

La libre circulación de bienes continuará durante el período de transición. Pero Gran Bretaña ya no estará representada en el crucial trabajo técnico que hace la UE para decidir qué productos pueden venderse en su mercado y bajo qué condiciones.

La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por ejemplo, puede decidir si una nueva sustancia es segura para los consumidores, mientras que la Autoridad Bancaria Europea fija normas clave que afectan a los costos de compliance para los servicios financieros.

Las empresas no saben lo que les espera después de fines de este año, porque el Reino Unido y la UE todavía tienen que negociar un acuerdo comercial. Eso los lleva a ajustar las cadenas de suministro, reubicar operaciones y analizar costos.

Traducción: Mariana Oriolo