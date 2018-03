China se esfuerza en frenar la escalada de la disputa comercial con EE.UU.

Los funcionarios del gobierno chino confían en que una respuesta cuidadosamente calibrada ante los aranceles punitivos impuestos la semana pasada por Donald Trump ayudará a contener los efectos colaterales de la disputa comercial sino-estadounidense, mientras en cambio se concentra en los objetivos estratégicos a largo plazo fijados por Xi Jinping.

El presidente chino en octubre explicó detalladamente su visión del país, que quiere que se convierta en una de las naciones más sólidas y prósperas del mundo para mediados de siglo. Este mes el parlamento de China que aprueba todo automáticamente formalmente abolió el límite de dos mandatos para las presidencias, por lo que Xi tiene allanado el camino para conducir al país de por vida si ése fuera su deseo.

En conversaciones privadas, los funcionarios chinos sostienen que responderán a las sanciones comerciales norteamericanas del mismo modo, pero también apuntan a no empeorar la situación."Xi y China tienen una agenda más amplia que las meras cuestiones comerciales para discutir con EE.UU.. Son poca cosa", dijo un alto asesor del gobierno chino. "No le interesa a China iniciar una guerra comercial masiva".

Según el asesor, Beijing confía en que puede reducir su superávit de u$s 375.000 millones en productos manufacturados con EE.UU. y anunciar nuevas medidas de apertura del mercado dentro de seis meses, lo que permitirá al presidente norteamericano cantar victoria antes de las elecciones parlamentarias de mitad de término, que serán en noviembre. "Cuando dos partes negocian uno tiene que fingir, y Trump es un empresario", agregó el asesor.

El ministro de Comercio de China describió el viernes su respuesta a la decisión de Trump de imponer aranceles que afectarían u$s 3000 millones de exportaciones de acero chino: apuntar a un monto igual de exportaciones estadounidenses. Los analistas sostienen que la reacción de Beijing tenía como objetivo dejar en claro que su intención era responder del mismo modo si Trump seguía adelante con su amenaza de penalizar u$s 60.000 millones de exportaciones industriales chinas.

La administración Trump afirmó que la medida responde al supuesto robo chino de propiedad intelectual norteamericana, algo que supuestamente logra obligando a las compañías norteamericanas a formar joint ventures y a transferir tecnología a una serie de sectores industriales.

Los funcionarios de EE.UU. también se sienten frustrados ante la falta de resultados de los 100 días de negociación comercial iniciada el año pasado, justo después de que Trump y Xi mantuvieron su primera reunión en persona.

El gobierno chino posteriormente anunció que abriría, tras años de demoras, su mercado local a los productores de carnes y compañías de pago electrónico de EE.UU.. "China pasó años frenando el ingreso de la carne vacuna norteamericana", dijo un allegado a las discusiones de 2017. "Era realmente estúpido. Abrir antes el mercado era fácil y habría generado buena voluntad".

Refiriéndose al informe en Beijing del viernes, un alto funcionario norteamericano señaló: "La pelota estuvo siempre del lado de China. Hemos mantenido conversaciones durante mucho tiempo. Las negociaciones deben basarse en hechos, no sólo en hablar todo el tiempo."

Pero incluso si Trump cumple con la amenaza de gravar hasta u$s 60.000 millones de exportaciones chinas con aranceles de 25%, los funcionarios chinos confían en que el impacto económico será relativamente chico. Las exportaciones a las que apuntó la administración Trump en su último anuncio, representan menos de 3% de las ventas totales al extranjero que hace China. Si bien Trump anunció aranceles que afectan u$s 3000 millones de acero chino, la respuesta de Beijing apuntar a u$s 3000 millones de productos se reparte en más de 120 artículos incluyendo frutas, nueces, vino, cerdo, tuberías de acero y aluminio reciclado. Como resultado, se vería perjudicado un variado grupo de empresarios y trabajadores de todo EE.UU..