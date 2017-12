China pierde la paciencia y demanda a Pdvsa por incumplir un contrato

Una de las petroleras estatales más grandes de China inició acciones legales contra su par venezolana en un tribunal norteamericano, en una señal de que a Beijing se le acaba la paciencia con la mora en el pago de las deudas, en un momento en que la nación caribeña se encuentra en un caos económico y social aún más profundo.

Una subsidiaria norteamericana de Sinopec demandó a Pdvsa, la compañía estatal venezolana, por u$s 23,7 millones más daños punitivos por un contrato firmado en mayo de 2012 para suministrar varillas de acero por u$s 43,5 millones, la mitad de lo cual sigue impago, según documentos judiciales a los que accedió Financial Times.

Aunque el monto puede parecer pequeño, la demanda deja en evidencia un enorme quiebre en las relaciones entre ambas empresas. Sinopec acordó en septiembre de 2013 invertir u$s 14.000 millones en un yacimiento petrolífero venezolano, según Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo de Venezuela en aquel entonces. Formó parte de las inversiones y los préstamos chinos a Venezuela que sumaron más de u$s 62.000 millones entre 2007 y 2016, según la base de datos de financiamiento China-Latinoamérica dirigida por el think tank Inter-American Dialogue. Pero Caracas tiene problemas para pagar sus deudas desde que se derrumbó el precio del petróleo desde su pico de 2014 y debido a la caída de la producción en Pdvsa.

El lenguaje que emplea Sinopec en la demanda, presentada el 27 de noviembre en el tribunal de distrito en Houston, Texas, revela cómo se deterioraron las relaciones. Sinopec acusa a la estatal venezolana de utilizar un "caparazón descapitalizado con el único propósito de impedir que Sinopec obtenga una reparación legal" y dice que su conducta "incluye tergiversaciones intencionales, engaño y ocultamiento de hechos materiales" que implican "mentiras deliberadas" y una conspiración coordinada entre varias unidades de Pdvsa.

"Ahí es cuando sabemos que China no va a rescatar a estos tipos", dijo Russ Dallen del banco de inversión boutique Caracas Capital, que sigue de cerca a Venezuela y que primero reveló los documentos jurídicos a sus clientes.

Pdvsa y el gobierno en Caracas fueron declarados en cesación de pagos múltiples veces desde mediados del mes pasado por no cumplir una serie de pagos de sus bonos internacionales.

Dallen señaló que la demanda de Sinopec es una evidencia más que sugiere que China ya no está dispuesta a otorgar crédito a Venezuela.

El año pasado, Beijing aceptó renegociar sus préstamos a Venezuela, lo que le ayudó seguir pagando a sus bonistas. Pero el país caribeño tiene problemas para cumplir con sus pagos a Beijing, que se hacen en petróleo.